PSG nu se joacă! Prețul uriaș fixat pentru Bradley Barcola

PSG nu se joacă! Prețul uriaș fixat pentru Bradley Barcola Ligue 1
SPORT.RO
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Perioada de mercato este în plină desfășurare, iar Bradley Barcola se numără printre cei mai curtați jucători ai verii. 

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Din articol

Deși mai multe cluburi importante din Europa îl monitorizează, Paris Saint-Germain nu intenționează să renunțe ușor la extrema franceză.

Potrivit The Athletic, PSG nu ia în calcul despărțirea de Barcola în această vară, chiar dacă negocierile pentru prelungirea contractului nu au avansat.

PSG cere o sumă uriașă pentru Barcola

Conducerea campioanei Europei consideră că internaționalul francez este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lotului și ar accepta să discute despre un transfer doar în cazul unei oferte excepționale.

Conform sursei citate, PSG îl evaluează pe Barcola la peste 135 de milioane de euro. Clubul parizian consideră că valoarea atacantului este superioară estimărilor actuale de pe piață și nu are nevoie să vândă, după încasările importante obținute în ultimele perioade de transferuri.

În vârstă de 23 de ani, Bradley Barcola este cotat la 70 de milioane de euro pe Transfermarkt și mai are contract cu PSG până în 2028. 

În sezonul trecut a bifat 49 de meciuri în toate competițiile, a reușit 13 goluri și șase pase decisive, iar la actuala ediție a Cupei Mondiale a înscris un gol și a oferit un assist în primele trei partide.

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