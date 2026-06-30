PSG nu se joacă! Prețul uriaș fixat pentru Bradley Barcola

Deși mai multe cluburi importante din Europa îl monitorizează, Paris Saint-Germain nu intenționează să renunțe ușor la extrema franceză.

Potrivit The Athletic, PSG nu ia în calcul despărțirea de Barcola în această vară, chiar dacă negocierile pentru prelungirea contractului nu au avansat.

PSG cere o sumă uriașă pentru Barcola

Conducerea campioanei Europei consideră că internaționalul francez este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lotului și ar accepta să discute despre un transfer doar în cazul unei oferte excepționale.