Chelsea confirmă un transfer! Ce a spus Todd Boehly despre noul jucător de pe Stamford Bridge

Carney Chukwuemeka a fost cedat de Aston Villa pentru 17.9 milioane de euro. La doar 18 ani, mijlocașul central a fost achiziționat pe o sumă care este de trei ori mai mare decât cota sa pe piață: 6 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Englezul născut în Austria, la Eisenstadt, este produsul trupei din Birmingham, Aston Villa. A evoluat în 16 partide pentru "orășeni" și a bifat 11 selecții la reprezentativa U19 a naționalei.

În prima declarație în tricoul grupării de pe Stamford Bridge, tănârul fotbalist a arătat cât de nerăbdător este să evolueze pentru Chelsea: „Abia aștept să joc, nu am răbdare pentru momentul când voi fi pe teren, când îmi voi cunoaște colegii și când voi încerca să câștig meciuri și trofee cu Chelsea.”, au fost cuvintele lui Carney, pentru site-ul oficial al clubului.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe rețelele social media pe Todd Boehly, cel care a cumpărat echipa din Londra în urma restricțiilor guvernamentale impuse către Roman Avramovici. Omul de afaceri a spus că nu-l va trimite sub formă de împrumut pe jucător, fiindcă este un talent rar întâlnit.

„Este unul dintre cei mai entuziaști tineri din toată Europa, ne simțim foarte bine că am adăugat un așa talent în lot pentru noul sezon care va urma”, a spus Boehly.

