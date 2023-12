Gabriel Moscardo (18 ani) va fi noul jucător al celor de la PSG. Mijlocașul defensiv joacă la Cortinthians și a fost promovat la prima echipă a clubului în acest an.

Brazilianul a impresionat într-o perioadă foarte scurtă la clubul său și a atras atenția granzilor de la PSG, care vor plăti 20 de milioane de euro pentru a-l transfera definitiv, sumă la care se vor adăuga și alte două milioane de euro din eventuale bonusuri de performanță, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

După ce cluburile vor ajunge la un acord de principiu, jucătorul va pleca la Paris pentru a fi prezentat la noua sa echipă.

???????????? Gabriel Moscardo to PSG, here we go! Understand verbal agreement with Corinthians has been reached for €20m fixed fee.

Package also includes €2m add-ons.

Moscardo will travel to Paris as soon as clubs sign the formal agreement.

???????? Beraldo & Moscardo to PSG, done. pic.twitter.com/ClYaPPXRh4