Crăciun fericit, PSG! L'Equipe anunță decizia luată de Kylian Mbappe

Subiectul transferului său a fost dezbătut intens în vară, atunci când Real Madrid a fost aproape de a-l transfera. În cele din urmă, Mbappe a ales să rămână la Paris pentru a-și duce contractul la bun sfârșit.

PSG a încercat, până acum, să-i ofere o nouă înțelegere fostului campion mondial, dar nu a avut câștig de cauză. Mbappe vrea să rămână la campioana Franței până la finalul acestui sezon, după care își va căuta o nouă echipă.

Jurnaliștii francezi de la L'Equipe anunță că Mbappe nu va pleca de la PSG nici în această fereastră de transferuri, astfel că va rămâne să pună umărul la câștigarea unui nou titlu în Ligue 1, dar și la câștigarea Champions League.

Lider în Franța, cu un avans de cinci puncte față de locul doi, PSG s-a calificat cu emoții în optimile UEFA Champions League, acolo unde se va duela în dublă manșă cu spaniolii de la Real Sociedad.

