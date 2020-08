Primul fotbalist care pleaca de la PSG dupa finala Ligii Campionilor! "A fost ultimul meu meci aici"

PSG a pierdut finala Ligii Campionilor cu 0-1, in fata lui Bayern Munchen.

Jucatorul crescut in academia parizienenilor, Kingsley Coman, a marcat unicul gol al partidei, iar Bayern a ajuns la trofeul Champions League cu numarul 6. Capitanul francezilor, Thiago Silva, a anuntat oficial ca acesta a fost ultimul lui meci pentru PSG.

El nu isi va mai prelungi contractul si are mai multe variante din Serie A si Premier League. Fundasul brazilian a declarat ca are oferta de la Fiorentina, iar recent de serviciile sale s-au interesat Chelsea si AC Milan.

"A fost ultimul meu meci la Paris Saint-Germain. Sunt foarte multumit de cei opt ani petrecuti la Paris, chiar daca visam la un trofeu Champions League. Am dat tot ce am avut mai bun, dar acum caut o noua echipa. Fiorentina? Impresarul meu vorbeste cu cei de acolo si cu alte echipe, insa nu s-a semnat nimic inca. Maine sau poimaine voi vedea ofertele si voi lua cea mai buna decizie pentru mine si familia mea", a declarat Silva pentru Football Italia.

Thiago Silva a fost transferat in 2012 de la AC Milan. Brazilianul a reusit sa stranga 315 meciuri in tricoul francezilor, a inscris 17 goluri si a oferit 5 pase decisive. El a castigat 7 titluri in Franta, 5 Cupe, 6 Super Cupe ale Ligii si 7 Super Cupe ale Frantei. Thiago Silva am mai evoluat pentru echipe precum Dinamo Moscova, FC Porto si AC Milan.