Sprijin de LUX pentru Bayern in finala cu PSG. Cine e actrita SEXY care s-a bucurat in LENJERIE INTIMA de victoria nemtilor

Una dintre cele mai cunoscute vedete de origine germana a urmarit cu sufletul la gura succesul bavarezilor in Champions League.

Actrita Heidi Klum (47 de ani) are cetatenie americana, dar e nascuta in Germania, astfel ca n-avea cum sa ramana impasibila la duelul dintre conationalii de la Bayern si PSG din ultimul act al Ligii Campionilor. Frumoasa nemtoaica a facut-o insa intr-o maniera extrem de sexy, la locuinta sa din Los Angeles, alaturi de sot si de copiii pe care ii are din precedentele relatii amoroase.

In ciuda varstei destul de inaintate, Heidi Klum nu si-a pierdut calitatile de fotomodel, ea cochetand in trecut cu prezentarile de moda. Astfel, caldura de afara i-a permis nemtoaicei sa urmareasca meciul intr-o tinuta lejera si sexy, din care n-a lipsit culoarea rosie a favoritilor de la Bayern. La final, bucuroasa de rezultatul final, Heidi a renuntat si la tricou, prezentandu-se pe Instagram intr-un sutien, evident tot rosu, si cu o esarfa sumara care i-a acoperit perechea de bikini.