Nasser Al-Khelaifi aruncă bomba în cazul transferului lui Kylian Mbappe: „Real Madrid l-ar fi plătit mai mult decât noi!” Răspuns pentru LaLiga 

Atacantul francez a surprins pe toată lumea cu decizia sa, mai ales după ce transferul la Real Madrid era dat ca fiind ca și rezolvat. Mbappe a semnat un nou contract cu Paris Saint-Germain, iar presa internațională a dezvăluit că fotbalistul a devenit cel mai bine plătit jucător din lume odată cu noua propunere semnată.

Conform informațiilor apărute în presă, salariul lui Mbappe ar fi de 50 de milioane de euro anual, urmând să încaseze și o primă de instalare de 130 de milioane de euro. Informațiile însă nu au fost confirmate, iar la conferința de presă susținută astăzi de Kylian Mbappe și Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG a comentat subiectul.

Oficialul campioanei Franței a declarat că nu a declarat cifrele tranzacției în niciun moment, însă a spus că proiectul sportiv a contat. Mai mult decât atât, Al-Khelaifi a declarat că Real Madrid i-ar fi oferit un salariu mult mai mare decât cel pe care l-a primit de la Paris.

„Nu am anunțat niciodată cifrele tranzației. Banii nu sunt cei mai importanț, așa cum se crede în Spania. Cel mai important lucru a fost proiectul sportiv. Real Madrid l-ar fi plătit mai mult decât noi. Repet și confirm acest lucru”, a declarat Nasser Al-Khelaifi, citat de Transfer News Live.

