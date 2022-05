Real Madrid s-a reorientat, după ce l-a pierdut pe Kylian Mbappe

Madrilenii au vrut să-l atragă cu orice preț pe starul francez pe ”Bernabeu”, dar transferul nu s-a realizat. Acum, Florentino Perez trebuie să se reorienteze și a pus ochii pe jucătorul dorit cu insistență de Barcelona!

Real Madrid s-a reorientat, după ce l-a pierdut pe Mbappe

Robert Lewandowski (33 de ani) și-a exprimat dorința de a pleca de la Bayern Munchen la finalul acestui sezon, după ce a câștigat din nou titlul. Au apărut zvonuri potrivit cărora polonezul s-a înțeles deja cu gruparea catalană, doar că acum a intrat și Real Madrid pe fir, susține Defensa Central.

Real Madrid ar putea profita de situația delicată în care se află Barcelona din punct de vedere financiar și să-l ”fure” pe Lewandowski, pe care Bayern nu vrea să-l lase să plece gratis.

„Trebuie să se întâmple și alte lucruri care nu știu dacă se vor întâmpla. Chestia cu Barca Estudios... În bugetul lor aveau vânzarea Barca Estudios pe care nu o văd. Cifrele sunt foarte simple, da. Au peste 500 de milioane de euro pierderi în ultimii doi ani. Trebuie să le recuperezi pentru a-l putea semna pe Lewandowski.

Mai are un an contract la Bayern, salariul lui Lewandowski, plus suma pe care o vrea Bayern, îmi dau senzația că nu îl văd în prezent la FC Barcelona”, a declarat Javier Tebas pentru Marca.