Miliardarii de la PSG au concurenta in oras! Regele din Bahrain baga bani la rivala lui PSG din Paris

In Ligue 1 se reaprinde o veche rivalitate cu banii arabilor, chiar intre cluburile din Paris.

PSG a fost cumparat de Nasser Al-Khelaifi, in 2011, castigand de atunci 7 titluri in Ligue 1, 5 Cupe ale Frantei, 6 Cupe ale Ligii si 7 Supercupe ale Frantei. De asemenea, clubul parizian a ajuns pana in finala Champions League (2019-2020) si a transferat unii dintre cei mai importanti fotbalisti ai lumii, precum Neymar, Mbappe, Beckham, Ibrahimovici, Di Maria, Thiago Silva, Cavani, Lavezzi, Icardi, Navas sau Dani Alves. In ultimii 9 ani, familia regala din Qatar, prin fondul de investitii Qatar Sports Investments, a bagat in club peste 1.2 miliarde de euro, reusind sa domine autoritar fotbalul francez, acolo unde Lyon, Marseille sau Monaco nu au putut tine pasul cu fluxul de bani al qatarezilor.

Insa, in iunie 2020, clubul Paris FC are un nou partener strategic, Regatul Bahreinului. Familiile conducatoare ale celor doua state arabe sunt inrudite, iar distanta dintre cele doua capitale, Doha si Manama, este de doar 80 de kilometri. In ultimii ani, conducatorii din Bahrain au condamnat din ce in ce mai puternic interferentele qatarezilor in afacerile interne ale Bahrainului, iar acum a venit timpul ca acestia sa le plateasca cu aceeasi moneda. Regele Hamad bin Isa al Khalifa a cumparat deja 20% din actiunile clubului de fotbal Paris FC si va investi masiv in consolidarea acestuia, urmand sa lase pachetul majoritar si administrarea in mainile afaceristului francez Pierre Ferracci, in timp ce banii vor intra in club prin contracte de sponsorizare.

INTRE CELE DOUA FAMILII REGALE EXISTA O VECHE RIVALITATE

In timp ce Tamim bin Hamad Al Thani, Emirul Qatarului, ar detine active personale de 2.1 miliarde de dolari, Hamad bin Isa Al Khalifa, Regele Bahrainului, ar avea o avere estimata la 5 miliarde de dolari. In ultimii 90 de ani, cel doua tari au fost aproape de lupte armate din cauza disputarii dreptului de proprietate asupra unor insule din Golful Persic, dar si pentru ca Qatar a oferit cetatenie unor locuitori ai Brahrainului. In clasamentul tarilor producatoare de petrol, Qatar se afla pe pozitia a 17-a, cu 1.52 milioane de barili pe zi, avand si o puternica industrie chimica, vanzari importante de gaz petrolier lichefiat si detinand un hub international de transport, in timp ce Bahrain ocupa locul 51, cu 50.000 de barili pe zi, adunand sume importante din turism si evenimente culturale.

Acestea nu sunt singurele echipe din Franta care au legaturi cu afaceristi arabi. In mai 2020, Printul Al Waleed Bin Talal din Arabia Saudita a facut o oferta de 250 milioane de euro pentru achizitionarea clubului de fotbal Olympique Marseille, in timp ce Troyes este detinut de grupul financiar al lui Mansour Al Nahyan (Emiratele Arabe Unite) si Nimes este in proprietatea libanezului Rani Assaf. In decembrie 2019, clubul spaniol Cordoba CF (Segunda Division B) a fost cumparat de afaceristul Abdullah Al Zain din Bahrain, prin Intiniti Company, firma despre care se crede ca este detinuta din umbra de printul mostenitor Salman bin Hamad Al Khalifa.

CINE E PARIS FC?

Intre cluburile Paris Saint Germain si Paris FC exista o rivalitate acerba. La inceputul anilor '70, Paris FC si Stade Saint-Germaine au fuzionat pentru a forma Paris Saint-Germain FC. Dar, pentru ca primarul Parisului a amenintat ca nu va finanta un club non-parizian, care juca in comuna Saint-Germaine-en-Laye, cele doua echipe s-au despartit dupa doar un an, cu Paris FC obtinand dreptul de a pastra locul in prima liga, statutul de club profesionist si toti jucatorii din lot, in timp ce PSG a fost retrogradata in Liga a 3-a. Paris FC a jucat, in anii urmatori, pe arena Parc de Princes, dar a inceput o cadere accentuata spre ligile inferioare, stopata doar temporar, la inceputul anilor '80, prin fuziunea cu Racing Club de France si investitiile milionarului Jean-Luc Lagardere.

Dupa despartirea celor doua entitati, Paris FC a fost retrogradata pana in Liga a 5-a, in 1987, urcand apoi treptat pana in divizia secunda, iar in sezonul 2018-2019 a jucat barajul de promovare in Ligue 1, pierdut la lovituri de departajare in fata lui RC Lens. Echipa joaca pe Stade Charlety, o arena multifunctionala de 20.000 de locuri din Arondismentul 13 parizian, iar o mare parte dintre ultrasii lui PSG, interzisi pe stadion in 2010, s-au regrupat in peluzele celor de Paris FC. In acest sezon, cu ajutorul fondurilor din Bahrain, clubul s-a instalat in pozitia de lider in Ligue 2, avand 16 puncte dupa 7 etape disputate. Echipa e antrenata de Rene Girard, iar in lot se gasesc jucatori cu experienta, precum Jonathan Pitroipa, Florian Martin, Lalaina Nomenjanahary, Gaetan Belaud si Florent Hanin, dar unii dintre cei mai talentati juniori francezi. Incepand cu sezonul viitor, exista sanse mari ca cele doua cluburi sa se infrunte in Ligue 1.