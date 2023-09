Luis Enrique, mai zen ca niciodată după eșecul surprinzător cu Nice: "Ar trebui să mă plâng?"

Cele două echipe s-au întâlnit în a cincea etapă din Ligue 1 pe stadionul „Parc des Princes” din Paris, cu o audiență de aproape 50,000 de spectatori, conform statisticilor oferite de site-ul FlashScore.

Mai întâi, Teremas Moffi a deschis scorul în minutul 21. Kylian Mbappe nu a lăsat să treacă mai mult de opt minute și a restabilit egalitatea. În partea secundă însă Nice a dat două lovituri majore.

Gaetan Laborde a readus echipa în avantaj în minutul 53, ca Moffi să majoreze diferența în minutul 68. Kylian Mbappe a înscris din nou în minutul 87, dar prea târziu ca PSG să mai schimbe soarta partidei.

După meci, Luis Enrique a evidențiat faptul că e fericit cu evoluția jucătorilor și că nu trebuie să se plângă de nimic, având în vedere că fobaliștii săi au dat tot ce au avut mai bun din ei.

„Sunt fericit cu evoluția echipei, chiar sunt. Când dai 100%, de ce ar trebui să mă plâng? Suntem făcuți să progresăm, da, știm asta, dar nu sunt îngrijorat”, a spus Luis Enrique, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

