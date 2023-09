Guardiola anunță că a găsit un nou diamant: "E ca De Bruyne! Poate juca pe trei poziții diferite"

Campioana Angliei a plătit 62 de milioane de euro pentru a-l transfera pe mijlocașul portughez Matheus Nunes (25 de ani) de la Wolverhampton. Pep Guardiola i-a făcut o caracterizare noului său jucător și chiar l-a comparat cu Kevin De Bruyne.

La conferința de presă jocului cu West Ham, în care Nunes ar putea debuta la City, Guardiola a evidențiat calitățile portughezului, dar și capitolele la care acesta ar trebui să se îmbunătățească în perioada imediat următoare.

"Matheus Nunes poate juca mijlocaș defensiv, poate juca mijlocaș ofensiv, poate chiar și fundaș de bandă cu timpul, având în vedere fizicul său. Cred că trebuie să se îmbunătățească la prima atingere, care nu cred că este suficient de precisă, însă driblează și conduce mingea precum Kevin De Bruyne. La Wolves fost folosit ca extremă în ultimele meciuri. Are capacitatea de a juca pe poziții multiple și calități speciale care sunt foarte greu de găsit.

Nunes poate avea curse de 20 de metri în dribling, iar cu timpul va învăța să fie mai precis la prima pasă și la prima atingere. Va reuși asta cu ajutorul antrenamentelor noastre", a spus Pep Guardiola, citat de Manchester Evening News.

