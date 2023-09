Xavi anunță un transfer la Barcelona: ”Deco mi-a spus că vine în ianuarie”

Barcelona a rezolvat încă din această vară transferul lui Vitor Roque (18 ani), atacantul brazilian de la Club Athletico Paranaense, pentru care a plătit 40 de milioane de euro.

Deși s-a zvonit inițial că se va alătura lotului Barcelonei din sezonul următor, se pare că sud-americanul va juca sub comanda lui Xavi în a doua parte a acestui sezon.

Antrenorul campioanei Spaniei a negat zvonurile potrivit cărora Barcelona ar trebui să vândă iar jucători pentru a-l legitima pe puștiul brazilian. chiar dacă au tăiat peste 600 de milioane de euro din salarii.

”Deco mi-a spus că Vitor Roque va veni în ianuarie. Nu văd nicio problemă în transferul său. Vom vedea ce se va întâmpla în ianuarie”, a spus antrenorul Barcelonei, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

