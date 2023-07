Lovitură pe piața transferurilor! Starul dorit de FC Barcelona și Al Nassr semnează cu Olympique Marseille

Gabonezul a fost vândut de către FC Barcelona în toamna din 2022 pentru 12 milioane de euro, moment în care cota fotbalistului, potrivit site-urilor de specialitate, era de 15 milioane. Acum, Pierre-Emerick Aubameyang e apreciat de Transfermarkt la doar patru milioane de euro!

Dorit de Al Nassr sau FC Barcelona, jucătorul de 34 de ani ar fi ajuns la o înțelegere cu echipa de prestigiu din Ligue 1.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că urmează să semneze un contract valabil pentru trei sezoane, până în iunie 2026. Chelsea l-a lăsat să plece pe gratis, iar Pierre-Emerick Aubameyang va face vizita medicală în orele următoare.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! ????????

Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.

Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.

Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp