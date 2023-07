Ilkay Gundogan a semnat contractul cu FC Barcelona! Care sunt 'agenții' din vestiarul catalanilor cu care a vorbit 

Mijlocașul a părăsit-o pe Manchester City din postura de căpitan, după ce a reușit „tripla” alături de „cetățeni”. Ilkay Gundogan a semnat din postura de fotbalist liber de contract, iar în cursul zilei de luni a și semnat înțelegerea cu gruparea catalană.

Jucătorul a susținut și prima sa conferință de presă în calitate de fotbalist al Barcelonei și a dezvăluit că nu a avut nevoie de multă convingere pentru a semna.

Xavi, factor decisiv în cazul lui Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan a recunoscut că Xavi Hernandez a jucat un rol extrem de important în decizia sa, purtând mai multe discuții cu antrenorul în această perioadă. Totodată, Gundogan a dezvăluit că a mai comunicat și cu Robert Lewandowski și Marc-Andre ter Stegen, care au contribuit și ei la decizie.

„Îi mulțumesc în mod special lui Xavi. Am vorbit încă din primul moment și m-am simțit foarte bine. Simțeam că e corect să vin aici, că era minunat că puteam să îmi demonstrez mie că reușesc într-o ligă diferită, într-o țară diferită. Totul va fi nou. Poate un joc similar, însă să te adaptezi într-o țară și la o cultură nouă nu este simplu mereu.

De aceea sunt aici. Îmi plac provocările. În ciuda vârstei melel am multe de oferit. Cred că pot ajuta echipa să ajungă la un nivel nou. Amestecul jucătorilor tineri cu cei cu experiență e ceva perfect, acum trebuie să demonstrăm asta. Mă simt incredibil. E o zi de mândrie pentru mine și pentru familia mea.

Suntem extrem de mândri că am devenit membri ai acestui club, visam de tânăr la asta. Am fost aproape de câteva ori, aproape aproape, însă părea că e greu. Am vorbit destul de mult cu Lewandowski, am jucat cu Polonia în această vcară și mi-a cerut să vorbim după meci. Mi-a povestit despre club, despre oraș. Puteam să văd strălucirea din ochii lui. Nu trebuia să mă convingă, dar a fost un mesaj puternic. Am vorbit și cu Marc și era extrem de fericit. Nu mi-au influențat decizia pentru că era deja clar pentru mine.

Xavi mi-a expus clar ideile. Cum trebuia să jucăm. E similar stilul său cu cel al lui City. E similară școala Xavi-Guardiola. Modul în care s-a apropiat. M-am văzut cu el relaxat. Văd multe similitudini și încă de la început am avut o conexiune fantastică. Nu a fost ceea ce a zis, ci cum a zis. Acum că sunt aici sunt fericit”, a declarat Ilkay Gundogan conform marca.com.

Cifrele lui Ilkay Gundogan

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Ilkay Gundogan a evoluat la nivel de seniori la echipe precum FC Nuremberg, Borussia Dortmund și Manchester City, care l-a achiziționat în 2016 pentru 27 milioane de euro de la trupa de pe „Signal Iduna Park”.

Manchester City: 304 meciuri jucate, 60 goluri, 40 assist-uri

Borussia Dortmund: 157 meciuri jucate, 15 goluri, 20 assist-uri

FC Nuremberg: 53 meciuri jucate, 8 goluri, 5 assist-uri