Fotbaliştii din prima ligă franceză s-au întrecut în a înscrie goluri în actualul sezon. Pentru prima dată după 45 de ani, primii nouă jucători din topul marcatorilor au cel puţin 15 goluri înscrise, informează RMC Sport.

După 31 de etape, primele nouă locuri în topul marcatorilor sunt ocupate de Kylian Mbappe – 20 de goluri (două din penalty), Jonathan David – 20 de goluri (şase din penalty), Alexandre Lacazette – 19 goluri (cinci din penalty), Folarin Balogun – 18 goluri (cinci din penalty), Wissam Ben Yedder – 17 goluri (patru din penalty), Terem Moffi – 16 goluri (unul din penalty), Lionel Messi – 15 goluri, Lois Openda – 15 goluri, Habib Diallo – 15 goluri (unul din penalty).

În Spania, Italia și Germania doar câte un singur jucător a depășit 15 goluri marcate

O astfel de situaţie – nouă marcatori cu cel puţin 15 goluri - nu s-a mai înregistrat în prima ligă franceză din sezonul 1977/1978, informează news.ro.

În actualul sezon, Franţa depăşeşte şi celelalte mari campionate: în Anglia doar patru jucători au trecut pragul de 15 goluri (Haaland, Kane, Toney, Rashford), iar în Spania, Germania şi Italia câte un singur jucător a reuşit performanţa.

În Spania Lewandowski are 17 goluri, în Germania Fullkrug are 16, iar în Italia Osimhen are 21 de reușite.