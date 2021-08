Imagini ireale de la Paris! Messi, escortat de zeci de polițiști! Când va fi prezentat + Reacție genială de la Monaco

Lionel Messi (34 ani) va semna cu Paris Saint-Germain.

Lăsat să plece de Barcelona, argentinianul a călătorit la Paris, acolo unde va semna cu PSG. Isteria în capitala Franței s-a declanșat în urmă cu două zile, de când au apărut primele zvonuri legate de un posibil transfer. Aceștia au luat cu asalt Parc des Princes și aeroportul în așteptarea fotbalistului.

PSG s-a pregătit pe măsură pentru sosirea lui, care a avut loc marți după-amiază, iar de la aeroport către spitalul unde a făcut vizita medicală a fost escortat de zeci de polițiști, care s-au deplasat în mașini blindate, dar și pe motociclete. Imaginile au devenit rapid virale.

Messi going for his medical lmfaoooo look at all the police officers rolling up at 0:15 this is straight out of a Mission Impossible movie pic.twitter.com/pUhr3Y2Flx — Xav Salazar (@XavsFutbol) August 10, 2021

Fanii nu s-au dezis nici de această dată și au luat cu asalt și spitalul unde a fost dus Messi, împânzind străzile din jurul clădirii.

Lionel Messi will be having his medical here at American Hospital of París. PSG fans are everywhere. What a day they are having! pic.twitter.com/La2tmQL00w — . (@ElijahKyama) August 10, 2021

Când va fi prezentat oficial Leo Messi



Pe contul de Twitter al lui Paris Saint-Germain a apărut un clip în care anunțau „următorul transfer”, fără însă să îi dea numele. Cu toate astea, în el apar detalii care confirmă că este vorba de Leo Messi.

Totodată, francezii au anunțat că în cursul zilei de miercuri va avea loc o conferință de presă, de la ora 12:00, cel mai probabil cea de prezentare a lui Messi.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h. À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Reacție genială de la AS Monaco



Oficialii lui AS Monaco au oferit o reație amuzantă, pe contul oficial al clubului, acolo unde au postat un clip. În el apare prietenul lui Messi, Fabregas, care conduce o mașină, iar descrierea clipului a stârnit amuzament.

„Nu te mișca, Leo, șoferul tău de taxi este pe drum!”, se arată în descrierea clipului.

Don’t move Leo, your taxi driver is on his way! ????️ ???? @cesc4official pic.twitter.com/xkdrF18B2b — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 10, 2021

Tweet Leo Messi Paris Saint-Germain AS Monaco paris