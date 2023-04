Galtier, replică pentru fanii care i-au înjurat mama: "Are 83 de ani și se luptă cu cancerul! Datorită mie jucați în Europa"

În sezonul trecut, Galtier a antrenat la Nice și a încheiat pe locul 5 în Ligue 1, obținând calificarea în Conference League. La începutul acestui sezon, tehnicianul francez a semnat cu Paris Saint-Germain, fapt care nu a fost primit prea bine de suporterii formației de pe Coasta de Azur.

La meciul de aseară, ultrașii lui Nice l-au însultat pe Galtier, dar și pe mama antrenorului, afișând chiar și un banner în acest sens, scrie L'Equipe. Actualul tehnician al lui PSG a reacționat dur după meci.

La finalul meciului, Galtier i-a aplaudat ironic pe fanii lui Nice.

"Mi-ați văzut reacția? Mama mea are 83 de ani și se luptă cu cancerul. Punct! Dacă acei oameni din tribune urmăresc meciuri din Conference League, asta se întâmplă datorită muncii mele din sezonul trecut.

Cei din tribune urmăresc meciuri din Conference League datorită muncii mele din sezonul trecut. Indiferent ce cred ei, faptul că încă sunt în Europa este meritul meu și al lui Didier Digard", a spus Christophe Galtier, potrivit Record.

Nice, condusă acum de Didier Digard, este calificată în sferturile de finală ale UEFA Europa Conference League, fază în care va înfrunta formația elvețiană FC Basel, pe 13 și 20 aprilie.

After beating his former club Nice 2-0. Paris Saint-Germain manager Christophe Galtier sarcastically applauded Nice fans, provoking an even more hostile reaction.

The reason? Nice ultras had targeted Galtier with chants and targeted his elderly mother with an offensive banner. pic.twitter.com/BbOK9Qu8Jf