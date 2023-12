Luis Enrique a vorbit fără ocolișuri despre relația cu Kylian Mbappe: "Nu știu de ce mă întrebați asta"

Partida din Ligue 1, împotriva echipei antrenată de Ladislau Boloni, va avea loc pe 20 decembrie, în aceeași zi în care Kylian Mbappe își aniversează ziua de naștere.

Luis Enrique, cuvinte de laudă la adresa starului francez

În cadrul conferinței de presă susținută înaintea meciului cu Metz, tehnicianul spaniol a întărit ideea potrivit căreia nu există vreo problemă de comunicare cu jucătorul de 25 de ani, despre care a vorbit la superlativ.

"Ca de obicei, am o relație perfectă cu Kylian Mbappe. Nu suntem un cuplu, dar asta pentru că nu vrea el (n.r. - râde). Nu înțeleg de ce continuați să-mi puneți această întrebare (n.r. - despre relația cu Mbappe), sunt aproape de toți jucătorii mei. Mereu am fost foarte apropiat de Kylian. Face glume, râde mereu. Și mie îmi place să mă distrez. Am o relație foarte bună și cu restul jucătorilor.

Kylian Mbappe e foarte tânăr, are vârsta fiului meu. Sper că va avea și mai mult succes, cu reușite individuale, dar și cu echipa. Sper că va fi la PSG pentru mult timp. Nivelul său este fantastic, iar acum, că am avut oportunitatea să-l cunosc și ca persoană, este o bucurie să am un jucător ca el în echipă. Cifrele sale sunt impresionante, este la vârful fotbalului mondial", a declarat Luis Enrique, citat de RMC Sports.

Liverpool a luat decizia finală în privința lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe (24 de ani) va intra în ultimele luni de contract cu PSG.

Printre echipele interesate de serviciile starului francez s-a numărat și Liverpool. Interesul ”cormoranilor” pentru transferul fostului campion mondial a apărut în spațiul public de o bună perioadă de timp, iar acum șefii de pe Anfield au luat decizia finală.

Potrivit DailyMail, Liverpool nu intenționează să-l transfere pe Kylian Mbappe în vară, astfel că, în acest moment, singura variantă pentru el ar putea fi Real Madrid.