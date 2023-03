Accidentat la glezna dreaptă în PSG - Lille 4-3, Neymar se va opera la Doha și va lipsi între trei și patru luni de la PSG, ceea ce înseamnă că nu va mai evolua în actualul sezon, iar fostul campion mondial din 1998 Christophe Dugarry a oferit o declarație incredibilă.

"Sunt foarte încântat, este o oportunitate incredibilă pentru Galtier.

La un moment dat ar fi trebuit să găsească curajul de a-l ține în afara lotului, era singura soluție: echipa este mult mai echilibrată cu cinci în spate, trei mijlocași și Messi-Mbappe în față.

PSG nu reușește să păstreze controlul mingii, pentru că atunci când o pierde cei trei atacanți nu se apără și toată lumea este în pericol. Sunt prea multe ocazii acordate”, a explicat fostul atacant al naționalei Franței și al echipelor de club AC Milan, FC Barcelona sau Olympique Marseille.

????️ Christophe Dugarry on Neymar: "I can't watch him anymore. I can't do it anymore. I find him unbearable in his dribbling, in his attitude. I don't want to see him on the pitch anymore. He tires me." pic.twitter.com/2dmCZECVZx