Pele a ajuns de urgenta la spital la Paris! Ce a patit dupa evenimentul la care l-a intalnit pe Mbappe

Viata fostului mare atacant brazilian nu este in pericol.

Pele a ajuns de urgenta la spital marti seara! Legenda Braziliei si unul dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile a avut o criza de tetanie (spasme musculare) si febra mare. Conform RMC, Pele a fost spitalizat pentru a fi monitorizat, viata lui nefiind in pericol.

Pele s-a aflat in Paris pentru evenimentul organizat de producatorul de ceasuri de lux, Hublot, la care au fost pentru prima data fata in fata Pele si Mbappe. Cei doi ar fi trebuit sa se intalneasca in toamna lui 2018, insa starea de sanatate a lui Pele l-a oprit atunci sa calatoreasca.

Considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile, Pele a avut probleme cu sanatatea de-a lungul timpului - in 2014 a suferit o infectie urinara serioasa, iar in 2016 nu a putut sa aprinda torta Olimpica la Rio. Anul trecut, la tragerea la sorti pentru Mondial, el a fost prezent in scaun cu rotile din cauza unor probleme la sold.