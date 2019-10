BREAKING NEWS | OGC Nice a luat masuri! Un jucator i-a furat ceasul din vestiar unui coleg si clubul l-a pedepsit aspru

Atacantul lui Nice, Lamine Diaby, in varsta de 18 ani, a fost personajul principal al ultimelor zile din Campionatul Frantei, cu o fapta fara precedent. Jucatorul a fost acuzat ca i-a sustras din vestiar colegului sau, Kasper Dolberg, un ceas in valoare de 70.000 de euro.

Conform presei internationale, Diaby si-a recunoscut fapta si a cerut scuze managerului, Patrick Viera.. Atacantul a fost prezent la antrenament impreuna cu avocatii sai. Alaturi de Ignatius Ganago, Diaby era unul dintre cei mai promitatori atacanti veniti din academia clubului.

Clubul a luat decizia de ai rupe contractul jucatorului dupa acest incident. Lamine Diaby este aproape de a semna un nou contract cu Paris FC, echipa din Liga a 2-a din Franta.

