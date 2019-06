Barca da TOT pentru Neymar! 3 vedete MONDIALE la care e gata sa renunte pentru a-l aduce de la PSG! Cine e gata sa plece la Paris

Relatia lui Neymar cu PSG e rupta definitiv. Brazilianul va fi lasat sa plece in cazul unei oferte care sa-i multumeasca pe seici.

Barca nu poate sa plateasca mai mult de 100 de milioane de euro, dar e dispusa la altfel de sacrificii pentru a-l avea din nou pe Neymar.

PSG alege dintre Dembele, Umtiti si Rakitic

Vandut cu 222 de milioane acum doua sezoane, Neymar poate reveni pe Camp Nou pentru jumatate din suma. Barcelona e gata sa se desparta de 3 dintre vedetele ei in aceasta vara. Cel mai surprinzator nume de pe lista: Dembele. Francezul nu s-a acomodat la Barca, a avut mai multe probleme disciplinare, dar si cu accidentarile. Barca il trece deja la afaceri esuate si ar vrea sa il includa intr-un eventual transfer al lui Neymar. La fel ca pe Rakitic si Umtiti. In cazul in care Parisul opteaza pentru Dembele, suma de transfer ar cobori insa cu mult sub 100 de milioane.

Rakitic, dorit insistent de Inter

Cum venirea lui Frenkie de Jong e asteptata sa-i diminueze sansele croatului la primul 11, Barca l-a anuntat ca ii va permite sa plece. Pana acum, cea mai clara propunere pentru mijlocasul central vine de la Inter. Nu este insa exclusa si optiunea Premier League, unde pretul sau de transfer, 40 de milioane de euro, e o nimica toata.