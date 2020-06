5 dintr-o lovitura! Revolutia Parisului incepe cu 5 vedete CONCEDIATE! Anunt de ultima ora in galaxia miliardarilor

Paris Saint-Germain este gata sa se desparta de 5 jucatori importanti.

Sezonul in Ligue 1 a fost inghetat, iar PSG profita de pauza competitionala si este gata sa inceapa reconstructia la echipa.

Thomas Tuchel va ramane in continuare antrenor pe Parc de Princes, insa mai multi jucatori nu vor avea sansa de mai lucra sub comanda tehnicianului neamt.

Directorul sportiv al PSG, Leonardo, a confirmat plecarile lui Cavani si Thiago Silva intr-un interviu acordat pentru JDD.

De asemenea, Leonardo a vorbit si despre plecarile lui Meunier, Kurzawa si Chupo-Moting, care au sanse foarte mici sa mai ramana la PSG din sezonul viitor.

Cu toate acestea, antrenorul Tuchel ar postul asigurat.

PSG s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor dupa ce a eliminat-o pe Dortmund, iar competitia se va relua in luna august:

"A fost o decizie foarte dificil de luat. Vom incerca sa continuam cu ei pana la sfarsitul lunii august (n. r. cu Silva si Cavani) pentru a pune capat Ligii Campionilor.

Vad ca spre deosebire de noi, concurentii nostri vor avea mai multe meciuri in picioare cand va incepe Liga Campionilor. Ar putea fi foarte complicat. Vom juca doua finale (n. r. Cupa Ligii si Cupa Frantei) si in Liga Campionilor cu doar trei meciuri amicale in picioare? Este un mare dezavantaj. Dar asta este situatia si trebuie sa fim flexibili", a spus Leonardo.