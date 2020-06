Sora lui Mauro Icardi a ramas SINGURA si sufera cumplit! Ivana e inca in "razboi" cu Wanda Nara, sotia fotbalistului de la PSG

Cunoscutul atacant argentinian Mauro Icardi (27 de ani) nu e singurul reprezentant de seama al familiei sale, sora Ivana fiind intr-o evidenta crestere de popularitate.

Cu 2 ani mai mica, frumoasa blonda a intrat in atentia lumii cu participarile sale in reality-show-urile de tip "Big Brother", atat in Argentina natala cat si in Italia.

In acelasi timp, Ivana a devenit din ce in ce mai urmarita o data cu "razboiul" neincetat pe care il poarta cu cumnata Wanda Nara, sexy-impresara care e si sotia fratelui Mauro. Cele doua au avut in ultimii ani schimburi dure de replici, Ivana acuzand-o pe Wanda ca nu face decat sa profite de veniturile jucatorului echipei franceze PSG.

Pe plan personal, Ivana Icardi are o situatie la fel de tensionata. Dupa ce in trecut a fost cuplata cu un fotbalist, Luis Fabian Galesio, sud-americanca s-a despartit recent de Hugo Sierra, un barbat pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale show-urilor TV la care cei doi au participat.

Si, din cate se pare, singuratatea nu-i prieste deloc surorii lui Icardi. In ultima sa postare pe Instagram, Ivana a transmis un mesaj usor enigmatic, indreptat cu siguranta spre fostul iubit, cu care ar vrea sa se impace. "Ce dificil e atunci cand mintea iti cere sa renunti, dar inima ar vrea o ultima sansa...", a scris Ivana Icardi, alaturand si o inimioara de culoare rosie care nu mai are nevoie de explicatii.