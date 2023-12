„Zero fotbal!” Un jucător al Botoșaniului a răbufnit la finalul meciului cu Dinamo: „Mi-e rușine”

Dinamo a obținut victoria prin golurile marcate de Dennis Politic (24') și Abdallah (90'), iar FC Botoșani pare, în momentul de față, condamnată la retrogradarea directă.

Situația este una cât se poate de gravă la clubul din Moldova, iar asta se poate vedea și din declarația făcută de Dican la finalul meciului cu Dinamo.

„Când greșesc la golul doi, nu știu ce valoare mai are că am jucat bine. N-am cuvinte să explic, pot doar să spun că mi-e rușine. M-am dus în vestiar și m-am uitat în ochii magazionerului, se simte dezamăgirea oamenilor care lucrează aici.

Sunt supărați toți oamenii din Botoșani, îi facem să sufere. Mi-e rușine! Avem tot sprijinul din partea conducerii, a venit chiar domnul Iftime să ne motiveze înainte de meci. Avem multe ședințe, multe discuții, dar fotbal zero.

Dica, a „explodat” la finalul meciului cu Dinamo

Prima repriză am dominat-o, diferența a fost că la ei Politic a avut un șut bun și a băgat mingea în vinclu, iar noi ne plimbăm prin careu. Cred că e vorba de neputință, atât putem. Prea o dăm în neîncredere, prea o dăm că nu știu ce antrenor a fost, că nu știu ce teren. Toți suntem de vină, ăsta ne este nivelul, aparent.

Trebuie să ne asumăm, viața e grea. Trebuie să fii puternic mental. Am făcut istorie, 20 de etape fără victorie. Suntem toți vinovați, cu mine în față. Mi-e rușine! Anul trecut am avut grup, l-am avut pe Sebastian Mailat, care a dat goluri când a trebuit. Am fost un grup, anul ăsta nu mai e așa, nu mai jucăm ca o echipă, jucăm atac contra apărare.

Nu e întâmplător ce se întâmplă, nu pot să zic că renunț, chiar dacă avem doar 9 puncte. Începe lupta din etapa viitoare, de la Galați. Încercăm să ne facem un cadou, deși anul ăsta a fost cum a fost. Oamenii care lucrează aici suferă, suporterii suferă, să zicem că noi ne găsim echipă, dar ei ce fac?”, a spus Victor Dican la finalul meciului FC Botoșani - Dinamo.

FC Botoșani și Dinamo mai au la dispoziție 17 etape pentru a încerca să părăsească ultimele două locuri din clasament.