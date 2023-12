Răzvan Patriche, veteranul lui Dinamo, a oferit o declarație care spune totul despre starea sa de spirit și a colegilor săi. După victoria de la Botoșani, stoperul consacrat la Sportul Studențesc a spus, cu mâna pe inimă, că dinamoviștii nici nu mai știau cum să se bucure.

Declarația vine în contextul în care Dinamo nu mai câștigase în Superliga de 13 partide.

Răzvan Patriche a spus tot ce avea pe inimă după victoria lui Dinamo la Botoșani

Dinamo a pus capăt unei serii de 13 meciuri consecutive fără victorie în campionat, trei egaluri şi zece eşecuri, ultimele cinci la rând.

"O victorie mult așteptată, nici nu mai știm să ne mai bucurăm, de când n-am mai câștigat. Azi n-am făcut un meci strălucit, dar până la urmă ne-am atins obiectivul și asta e cel mai important.

Nu ajută cu nimic dacă nu legăm mai multe victorii. Cred că am mai scos și noi capul un pic, totuși, am mai luat o gură de oxigen. Pentru noi, toate meciurile sunt ca o finală. Mă bucur că am reușit să aducem toate cele trei puncte", a declarat Patriche, potrivit Digisport.

Dinamo a ajuns la 13 puncte după primele 20 de etape, dar se menține pe locul 15, penultimul, la patru lungimi în fața ultimei clasate FC Botoșani. Diferența dintre Dinamo și locul 14, care duce la baraj, ocupat de UTA Arad, este acum de 10 puncte.

În runda următoare, ultima din 2023, Dinamo va primi vizita lui FC Voluntari, vineri, de la ora 20:30.

FC Botoșani - Dinamo 0-2

FC BOTOŞANI: Ducan – R. Benzar (Charles Petro 46), Sadiku (Cioiu 46), Junior Pius, Ţigănaşu - G. David (G. Dragomir 82), V. Dican, Ed. Florescu (Drole 63) - N'Goma (Dragu 46), Ilicic, Pinson. ANTRENOR: Mihai Ciobanu

DINAMO: Golubovic – Lucas de Araujo, Patriche, Homawoo - C. Costin, Dani Iglesias (Gabriel Moura 86), Ilic (N. Roşu 73), Borduşanu – Ghezali (Bena 64), Goncalo Gregorio, Politic (Hakim Abdallah 73). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Sadiku 21, Pinson 45+5 / Ghezali 8, Politic 25, Zeljko Kopic 57, Dani Iglesias 61

Arbitri: Sebastian Colţescu - Sebastian Gheorghe, Alexandru Cerei - Sorin Vădana. Arbitri VAR: Horaţiu Feşnic - Ovidiu Artene. Observator: Sorin Boca