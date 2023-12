Zeljko Kopic reiterează după prima victorie la Dinamo: "Voi da totul pentru a rămâne în prima ligă"

Cu doar 10 puncte în primele 19 etape, Dinamo era obligată să învingă ultima clasată pentru a mai avea șanse reale la salvarea de la retrogradare. "Câinii" lui Zeljko Kopic au reușit și s-au impus grație golurilor lui Dennis Politic (23') și Hakim Abdallah (90').

Zeljko Kopic, după prima victorie la Dinamo

Zeljko Kopic, antrenorul croat care a preluat-o recent pe Dinamo, și-a felicitat toți jucătorii după meci și a transmis ferm că singurul său gând este salvarea echipei de la retrogradare.

"Sunt foarte mulțumit de prestația jucătorilor. Am făcut o treabă extraordinară azi. Am avut intensitate și cred că am fost de departe echipa mai bună. Sunt fericit pentru club, pentru suporteri, pentru toată lumea.

Politic? Gol de top! Și Hakim, la fel, un gol frumos. Sunt mulțumit în primul rând că am avut stabilitate în defensivă. Sunt cu adevărat mândru de toți băieții mei.

Când am venit aici, am spus că voi da totul împreună cu toți jucătorii, cu tot staff-ul pentru a rămâne în prima divizie. Momentul de azi e foarte important pentru realizea planului.

N-avem decât un singur scop cu toții, să rămânem în prima ligă. Cu Voluntari va fi un meci greu, e o echipă cu jucători de calitate în atac, dar nu avem altă opțiune decât să o luăm meci cu meci și să luăm puncte în fiecare partidă", a spus Zeljko Kopic.

Dinamo a ajuns la 13 puncte după primele 20 de etape, dar se menține pe locul 15, penultimul, la patru lungimi în fața ultimei clasate FC Botoșani. Diferența dintre Dinamo și locul 14, care duce la baraj, ocupat de UTA Arad, este acum de 10 puncte.

În runda următoare, ultima din 2023, Dinamo va primi vizita lui FC Voluntari, vineri, de la ora 20:30.