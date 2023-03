Gabi Balint, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în sezonul 1986/86 la Sevilla cu Steaua București, a vorbit despre disputa dintre Clubul Sportiv al Armatei și cei de la FCSB.

„Palmaresul e al meu!” Cum a comentat Gabi Balint disputa dintre CSA Steaua și FCSB

Fostul internațional român a precizat că „palmaresul este al celor care îl realizează” și a evidențiat că a fost membru fondator, alături de Marius Lăcătuș sau Ilie Dumitrescu, fiind jucătorii care au pus umărul la un palmares impresionant al Stelei București.

„Despre povestea cu palmaresul, știu un lucru clar, că o parte din palmares este al meu, al lui Ilie, al lui Lăcă, nu al urmașilor, urmașilor noștri. Eu nu cred că Steaua va pierde palmaresul până în 1998, când a apărut schimbarea. Eu am fost acolo, am fost membru fondator, apoi am fost exclus și totul a fost un 'Cum putem să punem mâna pe Steaua?'.

Palmaresul este al celor care îl realizează. Eu știu cum s-a făcut trecerea atunci, ce ilegalități s-au făcut. AFC-ul a fost falimentat intenționat, Gigi, cu noua asociație, a preluat tot ce a fost activ de la AFC, lucru care nu era normal în perioada aceea, a avut și niște probleme cu FISC-ul.

Apoi, Federația și Liga au făcut ilegalitatea de a permite toate schimbările în timpul campionatului, ceea ce nu era normal. Nu s-a făcut legal nimic. Asta a fost problema. Se poate da orice decizie în viitor, contează ce simte fiecare”, a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Florin Gardoș, de partea FCSB-ului în conflictul cu CSA Steaua

„Ce mă miră pe mine uneori, mai ales în ultima perioadă, există suporteri care susțin echipa CSA și nu înțeleg cum?! Eu nu pot să susțin acea echipă. Adică eu, care am fost stelist de mic, la 21 de ani am semnat cu Steaua, iar pe contractul meu și pe echipamentul meu scria Steaua. Am plecat în 2014, când scria Steaua. A fost una dintre cele mai mari reușite ale mele, a fost un vis devenit realitate, mai ales că am ajuns din liga a doua la Steaua. Nea Piți a fost primul antrenor, și pe urmă l-am avut pe Ilie Dumitrescu, printre alții.

Și acum să-mi spui că, de fapt, ceea ce am trăit eu în acea perioadă a fost o minciună, că n-am jucat la Steaua, ci la o altă echipă. Adică mi se pare... cum să nu accepți ideea asta că eu am jucat la Steaua, când mie îmi scria Steaua acolo?”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, în vara lui 2022.