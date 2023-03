Florin Gardoș, radical în conflictul FCSB - CSA Steaua: „Nu am văzut un argument care să aibă un pic de logică!”

FCSB a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție rejudecarea procesului în care FCSB și CSA Steaua se luptă pentru palmaresul din 1947 - 1998 al legendarului club roș-albastru.

Florin Gardoș nu-i înțelege pe suporterii lui CSA Steaua

Văzând această situație, și cum suporterii s-au împărțit, Florin Gardoș (34 ani) consideră că fanii care s-au îndreptat spre CSA Steaua au recurs la această decizie din cauza antipatiei pentru Gigi Becali (64 ani). Totodată, fostul internațional român este de părere că cei care susțin clubul din Liga 2 nu au o explicație logică în legătură cu disputa juridică dintre FCSB și CSA.

„E cumva un vot anti Becali, nu e un vot pro CSA Steaua. Adică oricine susține FCSB, din punctul lor de vedere e omul lui Becali. Nu știu ce le-ar spune unora care n-au nicio treabă cu FCSB, cu domnul Becali, care a jucat la alte echipe. Toți suntem steliști! Domnul Angelescu a spus acum o lună că e Steaua, că el așa o consideră. Mă întreb domnul Angelescu ce-o fi luat de la Gigi Becali să spună că e Steaua? Adică pentru mine e absurd.

O dată n-am văzut un argument pentru CSA Steaua din partea unui suporter care să aibă pic de logică, decât: 'Ai văzut procesul? Ai văzut ce zic?'”, a declarat Florin Gardoș pentru Fanatik.

Florin Gardoș, de partea FCSB-ului în conflictul cu CSA Steaua

„Ce mă miră pe mine uneori, mai ales în ultima perioadă, există suporteri care susțin echipa CSA și nu înțeleg cum?! Eu nu pot să susțin acea echipă. Adică eu, care am fost stelist de mic, la 21 de ani am semnat cu Steaua, iar pe contractul meu și pe echipamentul meu scria Steaua. Am plecat în 2014, când scria Steaua. A fost una dintre cele mai mari reușite ale mele, a fost un vis devenit realitate, mai ales că am ajuns din liga a doua la Steaua. Nea Piți a fost primul antrenor, și pe urmă l-am avut pe Ilie Dumitrescu, printre alții.

Și acum să-mi spui că, de fapt, ceea ce am trăit eu în acea perioadă a fost o minciună, că n-am jucat la Steaua, ci la o altă echipă. Adică mi se pare... cum să nu accepți ideea asta că eu am jucat la Steaua, când mie îmi scria Steaua acolo?”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, în vara lui 2022.