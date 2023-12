Florentin Petre a fost mereu unul dintre preferații lui Ionuț Chirilă, antrenor care l-a pregătit pe fostul jucător al naționalei la juniorii lui Dinamo. Într-o echipă fantastică din care mai făceau parte Cătălin Hîldan, Laurențiu Lică sau Mihai Tararache, Petre era dispecerul de la mijloc, așa cum a spus Chirilă la emisiunea Poveștile Sport.ro. "Era un artist, dădea diagonale de 40 de metri", l-a caracterizat fostul său antrenor.

Transfer ratat în Bundesliga. Ionuț Chirilă: "Dinamo a avut o ofertă de 2 milioane de dolari din Germania"

Puțină lume știe că Petre a fost foarte aproape de un transfer în Bundesliga în perioada în care activa la echipa de seniori din Ștefan cel Mare. Om de bază la naționala U21 condusă de Victor Pițurcă la Europeanul de tineret din 1998 găzduit de România, Petre a făcut rapid pasul spre reprezentativa de seniori. A fost luat și de Emeric Ienei la EURO 2000 și a fost titular la Campionatul European din 2008.

Pentru dinamoviști, actualul antrenor de la Unirea Ungheni (Liga 3) e o adevărată legendă. Petre a rămas în strânsă legătură cu Ionuț Chirilă. A vorbit recent la modul laudativ despre antrenor, iar Chirilă l-a caracterizat la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de VOYO și Sport.ro.

Printre altele, Chirilă a dezvăluit că Petre a ratat un transfer în Bundesliga. "Dinamo a avut o ofertă de 2 milioane de dolari pe el în Germania, dar mi se pare că Borcea nu a fost de acord nu l-a dat. Trebuia să ajungă în Bundeslaiga, știu sigur că a avut oferta asta!", a dezvăluit Ionuț Chirilă, la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă în fiecare săptămână de VOYO și Sport.ro. ȚSKA Sofia și Akhmat Grozny sunt echipele din străinătate pentru care a evoluat Florentin Petre

43 de goluri în 259 de meciuri a marcat Petre pentru Dinamo

6 goluri în 52 de meciuri a înscris Petre pentru echipa națională

47 de ani are Florentin Petre

„Am crescut cu mentalitatea și cu spiritul lui Dinamo”

Într-un interviu oferit anul trecut pentru Sport.ro, Florentin Petre a mărturisit ce l-a marcat și cu ce a rămas din perioada Dinamo.

Ce te-a marcat din perioada petrecută la Dinamo? Ce ți-a rămas în suflet?

Păi mi-au rămas în suflet toți ei 20 de ani petrecuți acolo. Am luat-o de jos, am învățat lucrurile corect, am crescut cu mentalitatea și cu spiritul de luptă de acolo. Am fost și norocos pentru că am prins și generațiile trecute, i-am avut alături pe Cornel Dinu, Florin Cheran, nea Nelu Moldovan, Ion Marin. Oameni care au făccut performanțe, am avut ce să învăț de la ei.

Dezamăgiri?

Când am fost antrenor la echipa a doua, abia îmi începusem cariera, înepusem să am rezultate cu juniorii și am avut un scurt-circuit cu conducerea. Omul nu se pricepea la fotbal, nu a avut răbdare și l-a ajutat pe ăla care sifona, care se dădea mai bine pe lângă el... Asta mi-a lăsat un gust amar. În rest, m-am simțit extraodinar de bine, la Dinamo a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea.