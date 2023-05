„Merit să fiu avansat la gradul de general!” Florin Talpan, răspuns amplu după ce ÎCCJ a publicat motivarea deciziei în războiul cu FCSB: „Palmaresul ne aparține!” 

ÎCCJ a decis să retrimită cazul către Curtea de Apel pe data de 28 martie, iar în cursul zilei de miercuri s-a publicat motivarea deciziei care a fost luată pe site-ul oficial al Înaltei Curți de Casație și Justiție. În urma acesteia, juristul CSA, Florin Talpan, a oferit o replică dură.

Florin Talpan se propune pentru a ocupa funcția de general

Postarea lui Florin Talpan începe cu autopropunerea juristului, care în prezent ocupă funcția de comandant în cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, să fie avansat în general și, pe lângă asta, să fie și decorat cu Ordinul Virtutea Militară.

Apoi, Talpan a comentat și motivarea deciziei, transmițându-le suporterilor că palmaresul, numele și marca aparțin de CSA Steaua.

„COLONEL DE JUSTIȚIE FLORIN – COSTEL TALPAN = MARCA „STEAUA BUCUREȘTI” = NUMELE „STEAUA BUCUREȘTI” = PALMARESUL ECHIPEI DE FOTBAL 1947 - 1998

Având în vedere rezultatele remarcabile obținute pentru Statul Român, pentru Ministerul Apărării Naționale, pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, consider că se impune ca ministrul Apararii Nationale sa modifice organigrama Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti in sensul ca funcția de comandant sa fie de general.

Consider ca pentru toata activitatea mea profesionala, pentru toate rezultatele exceptionale, merit sa fiu avansat la gradul de general si merit sa fiu numit în această funcție. Menționez că îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a fi avansat general si sa fiu decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor, cu insemn pentru militari, ca recunoaștere a muncii depuse si a rezultatelor excepționale obținute în slujba Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si a Armatei Române in cei 30 de ani de activitate si rezultate meritorii in indeplinirea atribuțiilor si in pregatirea profesionala.

Astept ca ministrul Apararii Nationale sa dispuna masuri in acest sens.

Am fost foarte mirat cand s-a admis recursul FCSB in dosarul cu palmaresul, deoarece cunosc foarte bine prevederile legale, stiam si eram sigur de munca mea, de faptul ca am formulat apararile concludente si pertinente pentru ca sa castig acest dosar pentru statul roman si Clubul Sportiv al Armatei Steaua, si nu in ultimul rand pentru suporterii stelisti.

Dupa cum puteti observa astazi, avocatii FCSB si avocatul Asociatiei Salvati Steaua, astazi sunt foarte tacuti, deoarece s-a aflat adevarul astazii! Ei au indus in eroare suporterii spunand ca au castigat dosarul si ca palmaresul pe perioada 1947-1998 se va rejudeca, au mintit ca mai au o sansa in castigarea palmaresului Clubului Steaua, ceea ce este total fals si mincinos!

Erau foarte vocali dupa pronuntare atat ei cat si unii jurnalisti de rea credinta care sustin FCSB publicand informatii mincinoase! Iata ca a venit si ziua adevarului!

Ca de obicei am castigat dosarul si palmaresul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA Bucuresti, prin munca mea, studiul, nopti nedormite, fara concediu, neglijandu-mi familia.

Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti deţine palmaresul Secţiei de Fotbal din perioada 1947-1998 şi nu a înstrăinat niciodată acest palmares.

Asociaţia A.F.C. Steaua nu a preluat, în anul 1999 palmaresul Secţiei de Fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti. Din acest motiv, Asociaţia A.F.C. Steaua deţine propriul palmares (1998-2003) realizat în perioada în care această entitate juridică si sportivă total diferită de Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti a participat în competiţiile sportive.

La momentul înfiinţării sale, FCSB nu a preluat nici Palmaresul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti si nici palmaresul asociatiei A.F.C. Steaua (1998-2003).

Motivarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie confirmă ceea ce eu am precizat la iesirea din sala de judecată, că palmaresul ne aparține pe perioada 1947-1998.

Aceasta constatare reprezintă o victorie uriaşă pentru Clubul Sportiv al Armatei STEAUA în faţa celor care se folosesc în mod ilegal de numele, de istoria si de identitatea clubului Steaua înfiinţat de Armata Română în anul 1947.

Motivarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, spulberă definitiv starea de eroare de drept, eroare de fapt și minciună in care se află suporterii FCSB, si o parte a presei, potrivit căreia, FCSB înfiintată de Gigi Becali în anul 2003 ar fi “continuatoarea” Clubului Sportiv al Armatei STEAUA Bucuresti. Aceasta este o minciună grosolană inventată de FCSB pentru manipularea maselor, dar si a suporterilor Stelei, și nu in ultimul rând pentru a profita financiar prin acest furt de identitate, prin asocierea ilegală cu numele și cu istoria Clubului Sportiv al Armatei STEAUA București.

In motivarea recursului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ține cont de decizia definitivă si irevocabilă Nr. 3425/ 2014 din dosarul marca Steaua – decizie prin care ICCJ a stabilit foarte clar că, la nivelul anului 1999, între Clubul Sportiv al Armatei STEAUA şi noua asociaţie AFC Steaua NU A OPERAT UN TRANSFER DE PATRIMONIU, iar asociaţia A.F.C. Steaua a preluat la acea vreme doar un lot de fotbalişti.

Mai mult, Instanţa Supremă, constată faptul că Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Asociaţia A.F.C. Steaua şi FCSB sunt trei entităţi juridice total diferite, fiecare cu un regim juridic distinct, iar FCSB şi-a început activitatea în anul 2003, atunci când a fost înfiinţat de Gigi Becali, fără a avea vreo legătură cu Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti.

ÎCCJ constată că atât Tribunalul Bucureşti cât şi Curtea de Apel au întărit şi au dat eficienţă autorităţii de lucru judecat – cu referire la decizia definitivă si irevocabilă din dosarul marca STEAUA, decizie pe care Înalta Curte a pronunţat-o încă din anul 2014.

Astfel, Înalta Curte constată și confirmă încă o dată faptul că Clubul Sportiv al Armatei STEAUA București nu şi-a cedat niciodată patrimoniul - marca, numele sau palmaresul - către asociaţia AFC Steaua înfiinţată în anul 1998, motiv pentru care această asociaţie nu putea transmite patrimoniul clubului STEAUA către FCSB înfiinţată în anul 2003.

Potrivit ICCJ, A.F.C. Steaua nu a fost niciodată proprietar al mărcii, al numelui sau al palmaresului – toate acestea au rămas întotdeauna în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA.

Motivare ÎCCJ: “la nivelul anului 1999 nu a operat un transfer integral de patrimoniu (n. de la CSA Steaua către AFC Steaua), astfel cum pretinde recurenta-pârâtă (FC FCSB).”

Potrivit ÎCCJ, FCSB înfiinţată în anul 2003 nu a preluat nici măcar palmaresul asociatiei A.F.C. Steaua realizat în perioada 1998-2003.

ÎCCJ constata ca decizia Curţii de Apel a fost una CORECTĂ, dar a casat hotararea pentru motivul că instanța de apel nu s-a pronunțat pe cererea conexa și anume pe cererea FCSB privind palmaresul pe perioada 2003-2017 fără nicio legătură cu palmaresul CSA Steaua (1947-1998) sau cu palmaresul asociatiei A.F.C. Steaua (1998-2003).

Din punctul meu de vedere, cererea FCSB privind palmaresul pe aceasta perioada trebuie si cred ca va fi respinsa de instanța in rejudecare (dacă se respectă bineinteles codul de procedură) ca și inadmisibilă.

ÎCCJ confirmă decizia Curţii de Apel, care a stabilit limpede că palmaresul realizat de o echipă de fotbal aparţine clubului sportiv la care evoluează respectiva echipă în momentul obţinerii victoriei, ţinând cont şi de componenţa echipei la acel moment din timp. Ceea ce înseamnă că transferul unui lot de fotbalişti de la un club sportiv (Clubul Steaua) către o altă entitate sportivă (A.F.C. Steaua) nu atrage şi transferul palmaresului realizat de sportivii din perioada în care au evoluat pentru clubul Steaua.

CONCLUZIONAD, Dragi suporteri puteți să vă bucurați PAMARESUL NE APARTINE ASA CUM NE APARTINE SI MARCA SI NUMELE !

Potrivit motivarii recursului ÎCCJ, decizia prin care Curtea de Apel a stabilit că Clubul Sportiv al Armatei STEAUA București deține palmaresul din perioada 1947-1998, iar asociatia A.F.C Steaua deține palmaresul 1998-2003 a fost una CORECTĂ .

Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucuresti nu a înstrăinat si nu a cedat niciodată palmaresul Secţiei de Fotbal”, se arată în comunicatul postat de Florin Talpan pe contul personal de Facebook.