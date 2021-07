„L-am sunat pe Rotaru. Vreau să-i dau înapoi lucrul furat!” Gigi Becali renunță la Vlad. Anunțul făcut în direct

Din articol Vlad ar putea ajunge la Craiova

Gigi Becali vrea să renunțe la portarul Andrei Vlad, după eliminarea în Conference League.

Patronul FCSB dă vina pentru eliminarea prematură din Conference League pe faptul că în trecut i l-a furat lui Rotaru pe Andrei Vlad, portarul care a greșit decisiv în returul cu Karagandy.

„Eu l-am sunat pe Rotaru și i-am zis că mi se întâmplă că am furat. Vreau să dau lucrul furat înapoi. L-am furat și Dumnezeu mi-a dat semn. L-am furat pe portar. Ambele goluri de la el, primul a dat pasă, iar în al doile a ieșit cu mingea.

Trebuie să dau lucrul furat. Am zis să îmi dea banii, 450 000 pe el, măcar știu că conștiința mea e curată. Dacă îl refuză, eu știu că sunt curat.

Vlad ar putea ajunge la Craiova

A zis „Băi, Gigi, ești supărat, mai bine vorbim mâine, poimâine”. Asta e cea mai mare problemă, că Dumnezeu mi-a arătat.

Nu are nicio treabă antrenorul. Ce treabă are antrenorul că Vlad dă cu pieptul....ce vină are el, antrenorul, că un fundaș central, care trebuie să dea cu capul în minge, dă mingea pe tavă unui adversar. E adevărat, omul din greșeli învață”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Andrei Vlad a semnat cu FCSB, în 2017, după ce s-a despărțit de Craiova cu scandal. Portarul a rupt înțelegerea cu oltenii, asumându-și o suspendare de 16, până la 24 de etape. În cele din urmă, cele două cluburi s-au înțeles, iar Vlad a rămas la FCSB, după ce Becali i-a achitat 450 de mii de euro lui Rotaru.

FCSB a fost eliminată din Europa Conference League, după ce a fost învinsă de Şahtior Karaganda cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, joi, în manşa secundă a turului al doilea preliminar, pe Stadionul ''Vazghen Sargsian'' din Erevan, într-un meci în care echipa kazahă s-a impus şi după prelungiri, cu 2-1 (1-0, 2-1).

Tweet Gigi Becali FCSB Andrei Vlad Mihai Rotaru Citeste si: Revoluție în Ring: Biea, Bogdan Stoica, Amansio Paraschiv si ‘Tanculetul’ Iancu dau cu pumnul în direct la PRO X, vineri, 20:00!