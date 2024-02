„Îl somez public!” Dani Coman, reacție furibundă după acuzele lui Gigi Becali: „Mă las de fotbal”

După încheierea etapei a 26-a, patronul FCSB a lăsat de înțeles că FC Hermannstadt, unde președinte e fostul rapidist Dani Coman, a cedat prea ușor în fața Rapidului.

În replică, Dani Coman l-a somat public pe Becali să vină cu dovezi pentru a-și susține spusele și a punctat faptul că dacă va reuși cineva să dovedească implicarea sa în jocuri murdare atunci se va lăsa de fotbal.

„Dacă domnul Becali are vreo informație să ne anunțe și pe noi, jucăm fiecare meci pe teren. Așa s-a spus și când am luat bătaie cu 3-0 de la FCSB. Îl rog public dacă are vreo informație să o spună public, de la cine are informația, să spună tot ce știe.

Dacă într-adevăr a fost ceva eu vă spun că mă las de fotbal. Eu ies din fotbal dacă într-adevăr a fost adevărat, dacă are vreo informație concretă să o spună. Nu este frumos să le aruncăm prin presă sau pe la TV, așa cum a făcut-o. Îl rog public să spună tot ce are de spus și nu numai de meciul cu Rapid, ci și de orice meci.

Mă cunoaște și cred că știe că indiferent de adversar îmi doresc să câștig, nu știu de ce a făcut gestul pe care l-a făcut. Încă o dată îl rog public să spună ce are de spus, dacă are vreo informație concretă. Sunt dezamăgit și de rezultat și de joc, mă așteptam la un joc mai bun”, a spus Dani Coman, potrivit Fanatik.

Ce a spus Gigi Becali

Gigi Becali spune că, după meciul cu Rapid, unele voci au acuzat-o pe FC Hermaannstadt de "omenie" - termen folosit de finanțatorul de la FCSB pentru a descrie un blat.

„Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele”, a spus Gigi Becali, la Digisport.