Îm schimb, patronul vicecampioanei FCSB nu a ratat ocazia de a-i taxa pe Oprița și Ogăraru care au lucrat în trecut pentru el, iar acum au schimbat tabăra, alegând echipa Armatei.

Mai mult, Becali a avut un mesaj pentru Talpan, pe care îl acuză de fals și uz de fals, după ce a încălcat o înțelegere pentru care a semnat.

„Trebuie să spună Chipciu? Foarte bine, e un băiat de caracter Chipciu, are bărbăție. A spus ce trebuie să spună un om care a mâncat bani de la Steaua (n.r. - FCSB). Și-a făcut viața.

Alții pe care i-am lansat, chiar și Popa ăla... cine îl știa pe el de la Chiajna? L-am luat și l-am făcut om. Chiar și pe Oprița, Ogăraru... ați mâncat o pâine și sunteți împotriva la cel care v-a dat pâinea? Astea se vor termina cât de curând.

Sunt niște chestiuni până la nivelul penalului. Ei au spus că nu fac fotbal, Talpan a scris cu mâna lui. A semnat că nu face fotbal, ca atare nu există confuzie. Fals și uz de fals. Se vor rezolva cât de curând și treburile astea”, a spus Gigi Becali, într-o conferință susținută la „Palat”.

Chipciu și-a cerut scuze jucătorilor de la CSA

Alexandru Chipciu a vorbit după declarațiile care a împărțit lumea fotbalului în două, de la finalul meciului din Cupa României dintre CSA Steaua și U Cluj, scor 1-3.

„Sincer, nu știu, m-am dus acasă și una dintre fete mi-a zis dacă o să fiu înjurat și astăzi, e puțin cam mult. Să ai stadionul ăla și să strigi pe acolo, sincer, e deplasat. Și reacția mea a fost puțin deplasată, adică, am zis de jucători, am fost puțin penibil să zic despre jucători, îi respect, echipamentul, era ideea în sine, că m-a sunat și Lovin, era ideea dar printre rânduri nu s-a citit. Îmi cer scuze pentru jucători, e penibil să vorbesc eu de ei, le-am și dat mesaj, chiar nu sunt genul ăsta, chiar dacă sunt enervant pe teren și poate par nu știu cum, nu am lucruri din astea să mă cred mai bun decât cineva, îl știu pe Enceanu, Chipirliu, în fine, le doresc toate cele bune”, a spus Alexandru Chipciu la finalul meciului FCSB - „U” Cluj, scor 2-2.