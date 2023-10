Gabi Balint s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: "Nu e din echipa asta"

Alexandru Băluță, titular la FCSB și înlocuit în minutul 73 cu David Miculescu, a ratat două ocazii importante. Prima în startul jocului, când a șutat în plasa laterală, iar a doua în minutul 57, când nu i-a pasat lui Andrea Compagno și a fost blocat de portarul Andrei Gorcea.

Gabi Balint: "Băluță nu e din echipa asta"

După meci, Gabi Balint a concluzionat că Băluță "nu e din echipa asta", lăsând de înțeles că fostul jucător al Universității Craiova nu s-a adaptat încă la FCSB.

"FCSB a avut ocazii mari în repriza a doua, la început. Ocazia cu Băluță. Dacă i-o dă lui Compagno, o bagă în poartă.

Băluță trebuia să i-o dea lui Compagno. Nu e din echipa asta, pare că nu s-a integrat. Nu, nu e din echipa asta, așa mi se pare. Nu cred că e la Craiova cu mintea. Cu jocul nu prea e", a spus Gabi Balint, la Digisport.

După meci, inclusiv Florinel Coman a recunoscut că jucătorii de la FCSB au fost egoiști în fața porții adverse: "Am întâlnit o echipă cu experiență, jucători care știu joaca. Am început bine, am marcat repede. Am crezut că ne vom face un meci ușor, dar nu a fost așa. Am fost egoiști la ultima pasă, dar fără să vrem", a spus șeptarul de la FCSB.

CFR Cluj se poate apropia de FCSB!

FCSB a ratat șansa de a menține distanța față de CFR Cluj și Universitatea Craiova, care s-au apropiat de primul loc după această etapă. Vicecampioana are acum 26 de puncte și este tot lider, la patru puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

Fosta campioană va juca joi împotriva celor de la Sepsi OSK, într-o restanță din etapa a cincea, iar dacă va câștiga se va apropia la un singur punct de FCSB.

De partea cealalată, Universitatea Cluj urcă pe locul 11, cu 12 puncte și un palmares impresionant în deplasare. Este neînvinsă, cu două victorii și patru rezultate de egalitate.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani, din deplasare, iar U Cluj va primi vizita celor de la Sepsi.