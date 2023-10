„Am fost puțin penibil!” Alex Chipciu, reacție după declarațiile făcute despre CSA Steaua: „Mi s-a părut deplasat să mă faci mizerie, sclav” 

Fotbalistul lui U Cluj a fost în prim-plan după declarațiile dure făcute despre CSA Steaua și fanii din Peluza Sud la finalul meciului din grupele Cupei României, în care se lua de suporterii care l-au înjurat și râdea de echipamentele grupării din Liga 2.

Alex Chipciu: „Le-am dat mesaj jucătorilor de la CSA Steaua!”

Alex Chipciu a vorbit întâi despre momentul în care fanii din Peluza Nord i-au scandat numele și au afișat un banner de susținere pentru el, iar apoi a reamintit și de declarațiile făcute despre CSA Steaua. Fotbalistul s-a arătat extrem de deranjat de modul în care fanii steliști l-au înjurat, spunând că a fost „deplasat” și a dezvăluit și că a primit mesaje prin care i se spunea că a făcut declarațiile datorită unei apartenențe politice.

Totodată, Chipciu a recunoscut că a fost „penibil” cu declarațiile făcute și că nu ar fi trebuit să îi jignească pe jucătorii lui Daniel Oprița, în fața cărora și-a prezentat deja scuzele.

„Mi-a transmis Mustață în una dintre zile, dar i-am zis că ideea mea sau ce am declarat nu a fost să vin aici și să fiu primit nu știu cum. Am jucat aici, clar iubesc oamenii care sunt aici, am trăit foarte multe momente alături de ei.

Nu vreau să mai spun ce s-a întâmplat, am primit mesaje că sunt pro-PSD, pro nu știu cine, de la suporterii de la CSA, n-am nicio treabă. Ideea e că am fost și eu în peluza sud la meciuri prin Champions League și așa mai departe, mi s-a părut deplasat să mă faci mizerie, sclav și toate astea. Chiar e deplasat, în condițiile în care nu am vorbit niciodată rău de ei, ba din contră, de fiecare dată am spus că sunt o peluză frumoasă, le respect decizia și așa mai departe.

Sincer, nu știu, m-am dus acasă și una dintre fete mi-a zis dacă o să fiu înjurat și astăzi, e puțin cam mult. Să ai stadionul ăla și să strigi pe acolo, sincer, e deplasat. Și reacția mea a fost puțin deplasată, adică, am zis de jucători, am fost puțin penibil să zic despre jucători, îi respect, echipamentul, era ideea în sine, că m-a sunat și Lovin, era ideea dar printre rânduri nu s-a citit. Îmi cer scuze pentru jucători, e penibil să vorbesc eu de ei, le-am și dat mesaj, chiar nu sunt genul ăsta, chiar dacă sunt enervant pe teren și poate par nu știu cum, nu am lucruri din astea să mă cred mai bun decât cineva, îl știu pe Enceanu, Chipirliu, în fine, le doresc toate cele bune”, a declarat Alexandru Chipciu la finalul meciului.

Declarațiile lui Chipciu după meciul cu CSA Steaua

Fostul internațional a fost întâmpinat cu o atmosferă ostilă din partea fanilor Stelei, iar gestul lor nu a rămas netaxat de jucătorul lui U Cluj.

„E un stadion fabulos, dar parcă n-are nicio legătură cu ideea pe care o aveam eu despre Steaua când eram mic, mi se pare ceva fantomă. Aș spune și că Peluza Sud nu-mi e indiferentă. Am avut niște momente cu ei, chiar dacă m-au înjurat și m-au făcut sclavul domnului Becali.

Nici nu mă interesează, ei sunt sclavii Armatei înseamnă. Eu sunt al domnului Becali, măcar am câștigat ceva la viața mea. Nici nu mă interesează, sincer. Păcat de stema asta, e frumoasă rău de tot. Au fost fotbaliști foarte, foarte mari aici. Să continui tradiția asta cu jucători și cu echipamentul ăla fake...”, a spus Chipciu.