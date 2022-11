„Eram pufos! Mă jucam destul de bine cu 10-11 sarmale”. Porecla haioasă primită de Adrian Mutu

Adrian Mutu și-a făcut junioratul la echipa locală din Pitești, FC Argeș, unde a fost antrenat de Mihai Ianovschi, înainte să intre în fotbalul mare.

Fostul fotbalist de la Chelsea și Juventus a povestit în cartea sa intitulată „Revenirea din Infern”, momentul în care a primit o poreclă haioasă, din cauza faptului că mânca foarte mult.

Adi Mutu: „Am mâncat porția mea, apoi am mai cerut”

„Eram pufos, mâncăcios. Un 'mâncăcios important', cum îmi plăcea să mă descriu. Mă jucam destul de bine cu 10-11 sarmale, iar acum nu duc mai mult de trei.

Într-o zi, într-un cantonament unde ne dădeau, la masă, căni dintr-acelea de fier, pline cu griș cu lapte, am mâncat porția mea, apoi am mai cerut: să fi fost două în plus, poate trei, le-am ras rapid.

Când dom' profesor m-a văzut, a zis, de față cu toți: 'Băoi brontozaurule, cât ai mâncat?' S-a râs mult, din acel moment am devenit 'Bronto' și, aproape imediat, 'Broni', poreclă ce avea să-mi rămână multă vreme”, a relatat Adrian Mutu în cartea sa.

Cariera lui Adrian Mutu

Adrian Mutu a evoluat de-a lungul carierei sale la FC Argeș Pitești, FC Dinamo, Inter, Hellas Verona, AC Parma, Chelsea, AS Livorno, Juventus, Fiorentina, Cesena, AC Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City și ASA 2013 Tg. Mureș

Cele mai multe apariții pe care Mutu le-a bifat la vreo echipă au fost la ACF Fiorentina, 143, unde a reușit să se impună pe tabelă de 69 de ori și să paseze decisiv în 27 de situații, în cele aproape 12.000 de minute petrecute la echipa din Serie A.

„Il Fenomeno”, așa cum era poreclit, Mutu a fost convocat la echipa națională de fotbal a României de 77 de ori, pentru care a înscris 35 de golrui. Debutul și l-a făcut în martie 2000, iar meciul de retragere a fost în martie 2013.