„Eram înconjurat de soldați cu mitraliere! Am slăbit instantaneu!”. Ce a pățit Robert Niță în Israel

Robert Niță, fost fotbalist al Rapidului și recent concurent la Survivor, a povestit pentru SPORTescu un episod, din cariera lui, care l-a făcut să tremure de frică.

Se întâmpla în 2014, tocmai ce se transferase de la Rapid la Hapoel Be'er Sheva, în Israel. Robert primise o mașină de serviciu și, în prima lui zi la noul club, a plecat spre mall-ul din oraș. Situația era tensionată în Țara Sfântă, din cauza conflictelor permanente din Fâșia Gaza.

Robert a văzut la intrarea în mall semnul STOP, dar a crezut că trebuie să dea prioritate. A oprit câteva secunde, după care s-a îndreptat spre parcare. Când a ajuns aici și voia să-și ia tichetul, s-a văzut brusc înconjurat de mai mulți soldați cu mitraliere!

„Știam că trebuie să opresc până să intru în parcarea subterană, era un punct de control, un indicator pe care scria „STOP”. Am oprit, am văzut că nu e nimeni, am stat 3 secunde și am intrat în parcarea subterană. Până să ajung la barieră, unde să iau tichetul acela de parcare, m-am uitat stânga-dreapta, mașina era înconjurată de soldați cu mitraliere. La geam, era o mitralieră îndreptată spre mine! Îți dai seama că am înțepenit. Ăla mă întreba în limba lui, eu nu înțelegeam nimic”.

A transpirat instantaneu și apoi a simțit cum îngheață de frică. Nu mai trăise așa ceva în viața lui și nu știa cum să reacționeze. „Cred că am slăbit cât am slăbit în trei săptămâni la Survivor. Am lăsat geamul jos și am zis „English, english, english”. El zicea în limba lui, eu cu „English, english”. Până a venit unul de știa engleză, mi-a zis să deschid ușor ușa mașinii și m-a întrebat de ce n-am oprit unde scria STOP. Le-am explicat că sunt străin, că nu știu, că am venit la echipa de fotbal. Mi-au dat drumul, până la urmă”, a rememorat Niță pentru sursa citată.

Dar asta nu a fost tot! Pentru ca tacâmul să fie complet, și-a uitat geaca la mall , pe un scaun. S-a întors după două ore, geaca era tot acolo, dar lângă ea se afla un soldat cu o armă! „I-am zis că e geaca mea. M-a întrebat ce am în ea. I-am spus ce am în nu știu ce buzunar. A luat niște mănuși în mâini, a verificat ce-i spusesem și mi-a comunicat apoi: „Să nu mai faci asta niciodată!”.