„E problemă când știi că antrenorul e influențat!” Situația de la FCSB, analizată de un antrenor care l-a refuzat pe Becali 

Vicecampioana României a ajuns la trei remize consecutive, două în campionat și una în Cupă, însă situația nu îl îngrijorează pe Gigi Becali. Finanțatorul a pus tunurile pe jucătorii pe care i-a trimis titulari în duelul din Cupă cu Oțelul și a anunțat că și-ar fi dorit să facă 10 schimbări dacă era posibil.

Declarația făcută de patron a stârnit din nou controverse, specialiștii fiind de părere că echipa ar putea funcționa și obține rezultate bune dacă Gigi Becali nu s-ar mai implica.

Florin Motroc, verdict în cazul situației de la FCSB

Florin Motroc, antrenor care a și discutat cu Gigi Becali în urmă cu câțiva ani pentru a prelua echipa, dar a sfârșit prin a-l refuza, a vorbit despre situația de la FCSB. Antrenorul este de părere că Elias Charalambous se află într-o postură dificilă, evidențiind că astfel jucătorilor le este greu să îl respecte sau să asculte de indicațiile sale, în contextul în care deciziile nu îi aparțin.

„Când nu ai un antrenor cu o filosofie, care doar îi pregăteşte, e foarte delicat. Jucătorul nu ştie încotro să o apuce, e debusolat. Tu mă pregăteşti, dar directivele vin din alte părţi. E ciudat pentru un antrenor să fii pus în situaţia asta.

Oricât eşti de priceput şi de iscusit în a-ţi pregăti echipa şi a conduce antrenamentele, când tu ştii ca jucător că antrenorul e influenţat, undeva e ceva şubred. Atunci apare o problemă.

Jucătorii îl respectă pe Charalambous. Jucătorii apreciază, probabil, ceea ce face el la antrenament. Dar ştiind că 100% decizia e luată de altcineva, e clar că undeva e o problemă.

(n.r. dacă regretă că a refuzat-o pe FCSB) A fost o discuţie în urmă cu 4-5 ani. Nu îmi pare rău că nu am acceptat. E mare tentaţia de a antrena echipe care se bat la trofee. În primă fază am crezut că e o glumă, după mi-am dat seama că nu era, însă dorinţa mea fantastică de a antrena Rapidul la un moment dat, a fost mult mai mare.

Atunci mi-am dat seama din discuţia pe care am avut-o cu dânsul (n.r. Gigi Becali) că apartenenţa mea ce ţine de numele meu de rapidist ar fi fost o problemă în a putea gestiona relaţia cu suporterii.

Nu am discutat despre realizările mele, ci doar acest aspect. Am spus că în condiţiile astea să nu ne legăm. Dânsul mi-a spus că nu vrea să aibă complicaţii. I-am spus că cel mai bine ar fi să rămânem prieteni şi i-am mulţumit că am fost o variantă. Asta a fost, nimic mai mult”, a declarat Florin Motroc pentru as.ro.