Latifundiarul din Pipera s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa joacă numai în deplasare în Cupa României și i-a atacat pe reprezentanții FRF.

În plus, Becali a dezvăluit că nu-și dorește ca naționala României să se califice la Euro 2024, pentru ca Federația să nu aibă cu ce să se laude.

Gigi Becali cere un moment zero în fotbalul românesc

„Eu nu vreau să se califice. Zero sunt, stau cu nasul pe sus. Nu vreau nimic la echipa națională. De ce? Ca să înceapă fotbalul ca lumea. Să o luăm de la zero, cu niște oameni care te cheamă. Uite cum facem formatul Cupei? Bagi tu bani în fotbal, ca să faci tu formatul. Asta e lumea de azi, eu mă zbat, dar nu am ce să fac.

Cupa României, joci doar cu trei echipe, numai în deplasare. E inechitate. Și sportivă, și materială”, a spus Gigi Becali într-o conferință ad-hoc la „Palat”.

Program Cupa României

Corvinul 1921 Hunedoara – Sepsi OSK 1-0

Chindia Târgoviște – ACS Petrolul Ploiești 0-2

Oțelul Galați – FCSB 1-1

SCM Zalău – FCU Craiova 1948 (1 noiembrie, 13:00)

Progresul Pecica – Hermannstadt (1 noiembrie, 14:00)

CS Tunari – FC Voluntari (1 noiembrie, 15:00)

UTA Arad – Universitatea Craiova (1 noiembrie, 18:00)

CSM Alexandria – FC Botoșani (2 noiembrie, 14:00)

Gloria Buzău – Farul Constanța (2 noiembrie, 17:30)

Universitatea Cluj – CFR Cluj (2 noiembrie, 20:30)

FC Bihor Oradea – Dinamo (3 noiembrie, 20:30)

Ultima etapă din faza grupelor va avea loc la mijlocul săptămânii 4-10 decembrie 2023. Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu mențiunea că echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.

Sferturi de finală

Meciul 1: 1A – 2B

Meciul 2: 1C – 2D

Meciul 3: 1D – 2C

Meciul 4: 1B – 2A

Semifinale

Câștigătoare meci 1 – câștigătoare meci 2

Câștigătoare meci 3 – câștigătoare meci 4