„Ca în dictatură! La 6 intram în casă, altfel mă furau țiganii” Gabi Tamaș, amintiri din copilărie

Fiul al unui fost șef al Poliției din Poiana Brașov, Gabi Tamaș a dezvăluit că a fost crescut într-o disciplină totală și că nu avea voie să ajungă acasă după ora 18:00.

Intenaționalul cu 67 de apariții în tricoul naționalei a dezvăluit că a încercat toată cariera să-și depășească tatăl din punct de vedere sportiv, fost practicant de schi fond, participant la Jocurile Olimpice.

Tamaș: „Ca în dictatură!”

„Alintat, răsfățat, dar dacă îi ceream o bicicletă nu mi-o dădea. Aveam banane, dar le punea maică-mea sus, pe dulap, să nu ajungem la ele. Vezi Doamne, să se coacă. Aveam necesarul pe masă, dar nu mai mult. Am fost crescut ca în dictatură. La ora 6 intram în casă, altfel mă furau țiganii. Aveam program strict. Eu ajunsesem să joc la Galatasaray și stăteam în Brașov într-un apartament cu două camere. Acolo dormeam. Eu cu fratele meu într-un pat, tata cu mama în altă cameră.

Fac totul ca să arăt unor persoane din anturaje, din oraș, că nu e datorită lui taică-miu ce am făcut. Am vrut să le arăt că nu e adevărat. Ziceau: “Taică-su e polițist, din cauza lui a ajuns la lot”. Păi, stai, mă, din cauza lui tata am ajuns la Galata? La Celta? Stați puțin, tata e tata, eu sunt eu. Tata a fost și el sportiv de performanță, a făcut schi fond, a fost la Jocurile Olimpice. Eu am vrut să-l depășesc”, a dezvăluit Gabi Tamaș, potrivit gsp.ro.

Tamaș a evoluat în cariera sa la echipe precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Hapoel Haifa, Auxerre, West Bromwich, Watford, CFR Cluj, Steaua Bucureşti, Astra Giurgiu sau FC Voluntari.

Internaţionalul român în vârstă de 39 ani a îmbrăcat tricoul echipei naţionale a României de 67 de ori, reuşind să marcheze de 3 ori.

În privinţa palmaresului, Gabriel Tamaş este campion al României cu Steaua Bucureşti şi câştigător al Cupei României cu Dinamo Bucureşti de trei ori şi o dată cu Steaua Bucureşti. La nivel internaţional, Tamas a câştigat, cu echipa Hapoel Haifa, Cupa şi Supercupa Israelului.