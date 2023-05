Deși acum se află la Concordia Chiajna în eșalonul secund, Tamaș a evoluat de două ori la FCSB. Mai întâi, a îmbrăcat echipamentul „roș-albaștrilor” în perioada ianuarie 2015 - august 2015, dar a mai făcut-o și în perioada februarie 2016 - iulie 2017.

Marele regret al lui Gabi Tamaș are legătură cu FCSB: „În viață sunt decizii și decizii”

Întrebat despre marele său regret din cariera fotbalistică, Gabi Tamaș a evidențiat faptul că regretă că în 2016 a ales să se întoarcă la FCSB, chiar dacă ar fi avut ocazia să rămână în Anglia, în al treilea eșalon.

„Da. Eram la Cardiff. Mă sună un prieten și îmi zice: „Vino în League One (n.r. - a treia ligă engleză), mă ajuți și pe mine și te bag în stafful meu”. El era secundul lui Steve Clark. Nu m-am dus și am venit la FCSB. Regret. Rămâneam în branșa aia, rămâneam în Anglia, în fotbalul englez.

Nu am văzut pe nimeni să rămână acolo. Școala de antrenori am început-o la Cardiff, era o șansă să rămân acolo. Dar am ales să vin să joc la FCSB, deși nu regret că am jucat la FCSB. În viață sunt decizii și decizii”, a spus Gabi Tamaș, potrivit GSP.

Gabi Tamaș, poveste memorabilă de la celebrele șprițuri: „Beam și băgam cardurile în frapieră!”

Gabi Tamaș a vorbit întotdeauna deschis despre escapadele din viața extrasportivă. Recent, stoperul și-a reamintit un episod de pe vremea când evolua în Premier League. Spre sfârșitul anului, românul și mai mulți coechipieri de la West Bromwich Albion plecau într-o vacanță în Europa pentru a petrece, iar responsabilul cu nota de plată era extras, printr-o metodă inedită, chiar de către ospătar.

„Nu ştiu exact, eu achit şi acum. Câteva mii de euro. Ieşeam cu echipa în oraş, la West Brom, de Christmass Party. După Boxing Day mergeam undeva în Glasgow sau în Paris. Luam camere la hotel şi seara la club. Era clubul închiriat doar pentru noi.

Înainte de club stăteam la bar şi mâncam, beam şampanie sau cine ce voia. Beam alcool, fără alcool nu merge la distracţie, și băgam cardurile în frapieră. Venea ospătarul şi trăgea câte un card. Şi ultimul card care rămâne, ăla plătea nota. Acolo erau peste 10 mii de pounds. Făceam poză la notă”, a spus Gabriel Tamaş în podcastul Victory Extra Time.