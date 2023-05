Concordia Chiajna se află pe locul doi în Grupa B a play-out-ului din al doilea eșalon al României cu 39 de puncte. În primele șase meciuri din play-out, clubul a înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

Gabi Tamaș și-a făcut planul: „Am promis și vreau să mă țin de cuvânt”

Gabi Tamaș a vorbit despre viitorul său și a evidențiat faptul că în cadzul în care nu prinde un transfer în Superligă, atunci singura echipă din Liga 2 la care va evolua va fi Concordia Chiajna.

De asemenea, stoperul a specificat faptul că e tentat și de proiectul de la FC Brașov. Gabi Tamaș e brașovean, iar cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate, e de 250.000 de euro.

„(n.r. Ce se întâmplă cu Gabi Tamaş? Ultimul meci pentru Chiajna?) Nu. Mi s-a propus prelungirea, vom discuta săptămâna viitoare cu cei din conducere, sper să ne înţelegem, adică în mare parte ne-am înţeles deja.

(n.r. Rămâi în Liga 2?) Mie îmi place să joc fotbal, nu contează unde, prima ligă, liga a doua, nu contează unde. (n.r. Şi dacă vine vreo ofertă bună din prima ligă?) De unde ştii că nu am deja?

În caz că voi continua în Liga 2, sută la sută rămân la Concordia Chiajna, pentru că am promis celor de aici şi vreau să mă ţin de cuvânt. Adică să tragem la promovare la anul, după care mă voi lăsa sau voi continua în Liga 1 încă un an.

(n.r. Nu te-ar tenta să te duci acasă, la Braşov, unde se anunţă un proiect ambiţios?) M-ar tenta, dar eu sunt un om de cuvânt şi, când îmi dau cuvântul unei persoane, ma ţin de cuvânt”, a spus Tamaș, potrivit Orange Sport.

Marele regret al lui Gabi Tamaș are legătură cu FCSB: „În viață sunt decizii și decizii”

Întrebat despre marele său regret din cariera fotbalistică, Gabi Tamaș a evidențiat faptul că regretă că în 2016 a ales să se întoarcă la FCSB, chiar dacă ar fi avut ocazia să rămână în Anglia, în al treilea eșalon.

„Da. Eram la Cardiff. Mă sună un prieten și îmi zice: „Vino în League One (n.r. - a treia ligă engleză), mă ajuți și pe mine și te bag în stafful meu”. El era secundul lui Steve Clark. Nu m-am dus și am venit la FCSB. Regret. Rămâneam în branșa aia, rămâneam în Anglia, în fotbalul englez.

Nu am văzut pe nimeni să rămână acolo. Școala de antrenori am început-o la Cardiff, era o șansă să rămân acolo. Dar am ales să vin să joc la FCSB, deși nu regret că am jucat la FCSB. În viață sunt decizii și decizii”, a spus Gabi Tamaș, potrivit GSP.