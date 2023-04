Gabi Tamaș a spus tot! Mister elucidat după zece ani. Cum a ajuns să ia bătaie în Anglia: „A venit pe la spate!”

Fundașul central a dezvăluit că în perioada în care îmbrăca tricoul lui Doncaster, respectiv ianuarie – iulie 2014, a fost lovit mișelește de un fan în timp ce se afla într-o pizzerie.

Tamaș, bătut într-o pizzerie din Anglia

„Mi-a dat unul un pumn și mi-a rupt osul ăsta. (n.r. – arată sub ochiul drept).

Unde, unde… Pe afară, că doar nu în casă. Am fost la un pub. Prin Doncaster sunt oameni mai răi și clubul ne-a dat un bodyguard. Eram eu, alți doi jucători și bodyguardul. În fața pubului era o pizzerie mică. Am intrat, jucătorii și bodyguarzii stăteau afară, la geam.

Din spatele meu, a venit unul «copt» și mi-a dat un pumn. Stăteam la coadă, nu-i spusesem nimic. Bine că m-am întors și mi-a dat sub ochi că poate îmi dădea naibii prin altă parte. Mi-a rupt osul zigomatic. Am căzut, m-am ridicat și am fugit după el, dar nu l-am mai prins. Le-am zis ăstora: „Bă, dracu’, măcar stăteați și voi în ușă”. M-am dus la poliție, l-au căutat pe camere, dar nu l-au găsit. N-am mai primit niciun răspuns de atunci”, a dezvăluit Gabi Tamaș, potrivit gsp.ro.

Gabi Tamaș a îmbrăcat tricoul mai multor echipe din Anglia în perioada de vârf a carierei de fotbalist: West Brom, Doncaster, Watford sau Cardiff.