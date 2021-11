„Acum mă lupt ca să supraviețuiesc!” Drama pe care o traversează o fostă glorie a Rapidului

Rică Răducanu, fost portar al Rapidului și unul dintre cei mai carismatici sportivi din România, a ajuns într-o situație financiar extrem de dificilă.

Fostul rapidist a dezvăluit că își socotește ficare ban pe care îl cheltuie și că fără ajutorul fiului său nu s-ar fi putut descurca acum.

„Nu puteam să supraviețuiesc dacă nu era băiatul meu. Nici lui nu-i merge strălucit în această perioadă, mai greu cu antrenoratul în această perioadă de pandemie. Dar din cât a avut el, ne-a ajutat și pe noi. Nu m-am gândit niciodată că o să trăiesc vremuri atât de grele, să trebuiască să drămuiesc fiecare bănuț.

Sunt foarte atent la consumul de apă, de lumină, de gaze, de tot. Facem economie la orice. E trist că am ajuns în situația asta, dar ce putem face? Mergem mai departe și ne zbatem să supraviețuim, sperăm să vină vremuri mai bune. Cândva am fost pe val, acum trăiesc din amintiri. Poate că atunci trebuia să am mai mare grijă de bani”, a mărturisit Rică Răducanu potrivit playsport.ro.

Rică Răducanu a făcut spectacol în tricoul Rapidului între anii 1965-1975. A mai evoluat și la Sportul Studențesc ((1975–1978) și Steaua București (1978–1979).

Fostul mare portar rapidist a contribuit la primul titlu din istorie cucerit de gruparea din Giulești, în 1967. Mai mult, Răducanu are șapte goluri marcate pentru Rapid.