INTERVIU | Singurul candidat respins de FRF: "Alegerile sunt ilegale si voi sesiza DNA!"

Burleanu si Lupescu se infrunta in niste alegeri care ar fi organizate in mod ilegal. Cel putin asa spune un candidat la alegerile FRF.

Sorin Raducanu (55 ani), aspirantul la sefia FRF a carui candidatura a fost respinsa saptamana trecuta, aduce acuzatii grave in privinta legalitatii scrutinului de pe 18 martie.



De ce nu ati mai candidat la presedintia FRF?

"A fost schimbat statutul, in care se spune acum ca nu mai poti sa candidezi doar cu propunerea unui singur club, ci cu 5 propuneri. Stangaciu, juristul FRF, mi-a spus ca regula asta a fost pusa in 2014, dar mi-e greu sa cred. Eu am depus cerere de candidatura pe 2 aprilie 2018 si m-au chemat ulterior ca sa ma intrebe daca fac contestatie. Pe 10 aprilie am fost la Comisia de Solutionare a Contestatiilor si mi-au zis ca am toate actele in regula, in afara de Art. 50, in care scrie ca nu am indeplinit criteriul cu 5 propuneri din partea membrilor afiliati. Tin sa le atrag atentia ca inca nu mi-au trimis decizia in scris, am primit doar un SMS. Nu stiu cata valoare legala are un SMS... Eu am procesul verbal in care am fost si mi-am depus candidatura, am actele semnate de registratura, dar nu am primit nicio foaie semnata si stampilata care sa imi anunte si sa imi justifice respingerea candidaturii. Teoretic, pot merge in ziua alegerilor si sa cer sa fiu inscris la alegeri, pentru ca SMS poate sa iti trimita si unul de la buticul din colt".



Si va duceti la alegeri, chiar daca v-au respins candidatura?

"Eu sunt pregatit pentru orice, dar trebuie sa fie si ei pregatiti. Dar asta e cea mai mica problema a lor. In plus, eu le-am transmis ca daca nu pot sa treaca peste Art.50, nu pot sa treaca nici peste OUG 26/2000 si Legea 69/2000. Mi-a zis Stangaciu ca nu e neaparat nevoie sa inscrie noul Comitet Executiv in Registrul Special. A zis ca a facut apel la Curtea de Apel ca sa inchida gura rauvoitorilor federatiei. Cum sa zica asta un jurist si membru al CEx?".



Fiti mai clar. La ce va referiti?

"E facuta o plangere penala la DNA, de catre Tudor Iacov de la Progresul, "sub aspectul savarsirii urmatoarelor infractiuni: inselaciune, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, uzurparea functiei, obtinerea ilegala de fonduri". Conform Art. 33 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului 26/2000, coroborat cu Legea 69/2000 si cu Art. 8 al regulamentul privind organizarea Registrului National al Asociatiilor, Fundatiilor si Federatiilor, "modificarile aduse actului constitutiv sau statutului produc efecte de la data inscrierii in Registrul Special", orice modificare a statutelor si a componentei trebuie inscrise in Registrul Special la Tribunalul Bucuresti. In dosarul 8520/3/2014/a1, in 4 iunie 2014, FRF a cerut inscrierea modificarii actului constitutiv, instanta a luat act si l-a validat pe Burleanu, dar a respins componenta noului Comitet Executiv. FRF, care avea cale de atac, s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti, care prin decizia 455/A din data de 12 octombrie 2015 il valideaza din nou pe Burleanu, dar mentine respingerea noii componente a CEx-ului".



Mai concret, ce inseamna acest lucru?

"Aceste alegeri nu sunt valide, pentru ca Adunarea Generala este convocata de Comitetul Executiv. Cum convoci tu Adunarea Generala, daca nu ai calitate recunoscuta de lege? La FRF, in afara de Burleanu, care e singurul recunoscut, tot CEx-ul nu are calitate. Toate actele semnate de CEx sunt nule - validarea clasamentelor, bugete, penalizari, schimbari de regulament... Alegerile sunt ilegale! Sunt conduse de cineva care nu exista! Teoretic, alegerile astea trebuiau sa le convoace vechii membri ai CEx - Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, Terbea, care a si decedat, Walter, Kassai... Vorbesc serios! Daca astia convocau alegeri in aceeasi zi cu FRF, ei aveau temeiul legal".



A mai sesizat cineva problema aceasta?

"Nu sunt singurul. Uite ce scrie domnul candidat Marcel Puscas intr-o scrisoare deschisa trimisa pe data de 12 ianuarie 2018: "Solicit ca in termenul cat mai scurt posibil sa fie facut ceea ce trebuia facut in urma cu 4 ani si anume sa fie puse in legalitate institutia si fotbalul romanesc. Obligatiile legilor care guverneaza activitatea FRF pe teritoriul Romaniei cer ca actele constitutive, statutele, organele de conducere si modificarile acestora trebuie inregistrate la organele competente (Tribunalul Bucuresti). In caz contrar, deciziile acestora sunt lovite de nulitate absoluta. Statutul nici unei institutii nu poate transcede legea. Nici Comitetul Executiv al FRF, adica organul de conducere al institutiei, nu figureaza in scriptele statului roman. Daca nu se va rezolva aceasta problema, ma vad nevoit sa apelez la autoritatile competente ale statului, nedorind, nici in calitate de director si nici in calitate de candidat, sa fiu complice la fals, uz de fals, inselaciune si abuz"".



Si ce aveti de gand sa faceti?

"Eu urmeaza sa depun plangere la DNA si sa dau in judecata FRF la Tribunal. Au existat probleme din astea si pe vremea lui Mircea Sandu, dar atunci nu contesta nimeni. Cine va castiga acum alegerile se bazeaza pe sprijin politic ca mai pot rostogoli ilegalitatea asta niste ani. Eu vreau sa dau si MTS-ul in judecata. Normal ar fi ca rezultatul acestor alegeri sa fie anulate ulterior, la fel ca toate deciziile luate intre timp".



Deci spuneti ca alegerile FRF sunt ilegale pentru ca...

"Nu e singura problema. Am o lista de 215 membri afiliati, care, in mod normal, nu au dreptul sa voteze, pentru ca scrie in dreptul lor ca sunt finantate in parteneriat public-privat. Care e o minciuna, pentru ca nici pana in ziua de azi nu s-a votat in Parlament si promulgat de Presedinte legea care sa reglementeze parteneriatul public-privat. Vor vota cluburi cu statut de drept public, desi directivele UEFA si FIFA cer ca ele sa nu poata vota in astfel de alegeri. Ele trebuiau sa isi schimbe statutul in cluburi de drept privat pana in 1 iulie 2012, altfel erau dezafiliate, dar articolul a fost scos ulterior din statut. Ei or sa mai aiba o surpriza dupa 18 aprilie, ca sunt niste oameni in Adunarea Generala care nu au drept de vot. Deocamdata, lasa-i sa voteze si dupa aia sa vezi surpriza".



Cum ati caracteriza candidatii ramasi in cursa?

"Burleanu e cea mai neagra minciuna si gluma a politicienilor din fotbalul romanesc. Lupescu are apucaturi de dictator si conflictul de interese pe care l-a avut in perioada cand era director general cu propriile firme atinge Codul Penal, trebuia sa il impiedice sa candideze. A mai si mintit ca si-a dat demisia de la UEFA si el a venit in Romania in concediu... Puscas si-a dat si el seama dupa 3 ani si jumatate ca director in FRF ca Burleanu nu e bun ca presedinte. Asta spune totul despre el! Tot respectul pentru Dragan. Nu stiu nimic despre el, dar il respect pentru ca a avut curajul sa candideze. Trebuia sa candideze mult mai multa lume, ca sa creeze o emulatie si o teama pentru favoriti. Trebuiau sa candideze mult mai multi fosti fotbalisti, dar au dat inca o data dovada ca sunt doar niste "chiftele", niste fricosi si ei sunt vinovati de ce se intampla acum in fotbalul romanesc. Nume mari din fotbalul romanesc se vand ca niste "centuriste"".



In ziua alegerilor ce veti face?

"In ultimii 4 ani am facut 5 proteste in fata sediului FRF. Pentru ziua alegerilor nu am aprobare de la Primarie pentru protest. Dar poate ca ma duc pe acolo, poate joc un sotron, un tenis cu piciorul, poate o sa vorbesc la telefon mai tare cu niste prieteni si o sa le spun ca alegerile sunt ilegale, ca au venit fripturistii din teritoriu, ca 85% dintre ei sunt vai mama lor, nu au nicio treaba cu fotbalul... Protest nu fac, ca imi iau amenda, dar in fata Casei Fotbalului e spatiu public, asa ca pot sa ma duc acolo".