de Gabriel CHIREA

Adrien Ebersbach (16 ani) are o experiență de viață bogată, în ciuda vârstei fragede. Acesta este născut în Cipru, din tată francez și mamă de origine turkmenă, a început fotbalul în Egipt, apoi a jucat la echipe din Franța, Emiratele Arabe Unite, Turkmenistan și România.

A trecut pe la academia lui PSG, iar cum joacă la Rapid, la grupa pregătită de Octavian Chihaia, fostul atacant de la Sportul Studențesc, Dinamo, FC Național, CFR Cluj, CS Mioveni și Tianjin Teda, unde este coleg cu Matei Șucu, Eric Iencsi sau internaționalii Matei Mereanu, Gabriel Gheorghe, Andrei Dima, Bogdan Ungureanu și Nicholas Andone. La ultimul meci, înfrângerea cu 2-0 în fața FCSB, Adrian a fost rezervă și a jucat în ultima jumătate de oră, pe postul de mijlocaș central.

E născut în Cipru, dar a început fotbalul în Egipt



"Am origini franceze și turkmene, dar sunt născut în Cipru. Am început să joc fotbal in Egipt, la o echipa mică din Cairo. Ulterior, am jucat în Abu Dhabi, în Regional Sports (Liga 2). Am fost și la academia lui Paris Saint Germain, în Franța, pentru trei - patru luni de zile, în 2019. A fost o experiență uimitoare, cu cele mai bune condiții de pregătire. Și, la 13 ani, datorită locurilor de muncă ale tatălui meu m-am mutat in Turkmenistan. Am fost legitimat la Altyn Asyr, club din prima divizie, și am jucat trei meciuri cu echipa națională de juniori a Turkmenistanului.

Așteaptă convocarea pentru meciul cu Iordania, din preliminariile AFC U17

Și, la 14 ani, din nou datorită meseriei tatălui meu, m-am mutat în România și așa am ajuns la Rapid. Sunt în lista celor 35 de jucători pentru echipa națională a Turkmenistanului. Lista finală a celor 23 de jucători care vor merge în Iordania pentru calificările AFC U17 va fi anunțată în curând și am șanse să fiu convocat. În prezent, tatăl meu lucrează în Arabia Saudită și eu stau singur în România. Îmi place foarte mult aici, mi-am făcut mulți prieteni și încerc să învăț cât mai bine limba română, deși deocamdată mai am unele dificultăți", a declarat Adrien pentru Sport.ro.

Tatăl său, un inginer cunoscut, a lucrat în Egipt, Arabia Saudită sau la Bruxelles

Tatăl lui Adrien este Rene Ebersbach, un respectat inginer, aflat momentan sub contract cu compania Bouygues Batiment International. De-a lungul carierei sale, acesta a fost production manager, project manager sau site project manager pentru construcții importante, precum The Grand Egyptian Museum din Cairo (Egipt), Mall of Egypt din Cairo (Egipt / prima pârtie de schi indoor din Africa), YAS Mall de pe Yas Island (Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite), campusul Princess Noura University (Riad, Arabia Saudită), sala de recepții a Regelui Arabiei Saudite și două palate ale familiei regale (Riad, Arabia Saudită), clădirile Parlamentului, Ministerului Industriei Textile și a Ministerului pentru Petrol și Gaze (Așgabat / Turkmenistan), Muzeul La Coupole d'Helfaut-Wizernes (Pas-de-Calais, Franța) sau Clădirea Berlaymont a sediului Comisiei Europene (Bruxelles).

Foto - Gabriel Chirea