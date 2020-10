Trebuia sa se dueleze cu Lucescu in Ucraina, dar a ratat transferul! Motivul pentru care afacerea nu s-a mai incheiat: "A venit cu o sticla de sampanie in mana si doua fete dupa el"

Roberto Ayza (38 de ani) a jucat timp de 12 ani in Romania, timp in care a strans nu mai putin de 350 de meciuri si a marcat de 68 de ori.

In 2010, atacantul a fost declarat cel mai bun jucator din Liga a 2-a, iar acest lucru l-a facut sa fie in vizorul mai a multor echipe, una dintre ele fiind clubul ucrainean Volyn Lutk.

Transferul jucatorului nu s-a mai concretizat, asta datorita unui motiv incredibil pe care fotbalistul brazilian l-a povestit.

"Am avut o sansa de a merge in strainatate. Eram la Mioveni, dupa primul sezon, impresarul Traian Gherghisan mi-a spus sa vorbesc cu primarul deoarece vom pleca in Ucraina. Primarul nu a vrut initial, dar mi-a dat o hartie pentru 10 zile ca sa pot da probe acolo."

"Am ajuns acolo la antrenamente, m-am antrenat cu secundul echipei. Ei au avut o deplasare, iar dupa weekend urma sa ma vada antrenorul principal. El trebuia sa decida daca raman sau nu, presedintele clubului ma placea. Am mers cu autocarul la antrenamentul de luni, a dat drumul secundul la antrenament, iar la un moment apare antrenorul principal cu o sticla de sampanie in mana."

"Sticla era desfacuta! Avea doua pahare in mana si venise cu doua fete dupa el. S-a pus pe banca in timpul antrenamentului si bea cu fetele. Era ciupit, nu a stat mult si a plecat", a declarat Roberto Ayza pentru Gazeta Sporturilor.

Momentul penibil nu s-a incheiat acolo, antrenorul lui Volyn intrand in coma alcoolica la spital urmatoarea zi.

"A doua zi, mi-a spus impresarul ca a intrat in coma alcoolica si ca e internat la spital. Eu l-am intrebat ce avem de facut, iar el mi-a raspuns ca trebuie sa asteptam. Am asteptat o zi, doua, trei, nimic nu se intamplase. Primarul de la Mioveni ma tot suna ca are nevoie de mine, mi-a spus ca imi mareste si salariul."



"Eu i-am raspuns sa astepte ca trebuie ca antrenorul sa iasa din coma. N-am mai avut rabdare si am plecat. El s-a trezit urmatoarea zi, avea meci cu Sahtiorul lui Lucescu in weekend, dar a stat pe banca la acea partida si a facut egal, 1-1."