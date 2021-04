BREAKING NEWS | "Din anturajul lui Becali au aparut informatii ca Reghe ar avea de 8 ani o amanta! Toti se tem de ea" Replica teribila a Anamariei Prodan cand a auzit

Anamaria Prodan a luat foc dupa ce a aflat de zvonurile care anunta o posibila legatura extraconjugala a sotului sau.

Prodan a vorbit cu PRO Sport despre femeia care ar fi intr-o relatie cu Reghecampf, proaspat numit antrenor la Al Ahli, in Arabia Saudita.

Prodan spune ca Reghe 'habar nu are cine e' si ca 's-a distrat' cand a fost pusa la curent cu stirile care circula in oras.

"Din anturajul lui Becali au aparut informatii ca Reghe ar avea de 8 ani o amanta!" - a fost prima intrebare din interviu, iar Anamaria a reactionat instant.

"Habar nu am cine e. Nici eu, nici Reghe. 8 ani! Si eu murisem? Sa fim seriosi. Ne-am distrat toti. Inteleg ca ea e cea mai profesionista... Lasa-le, mai, sa-si castige si ele painea. Ce sa faca daca nu le place munca? E usr sa stai toata viata in pat cu picioarele deschise, dar cred ca devine plictisitor si umilitor in timp", a atacat impresara.

Anamaria si-a continuat apoi show-ul: "Sotul meu e unic, barbatii ca el sunt pe cale de disparitie. Nu are cum sa se uite la asa ceva in veci. E mult prea bun si prea sus. Nu e nici macar un sfert de sansa in 3 miliarde de miliarde. Noi suntem o familie de vis. Am construit singurei in imperiu de care suntem super multumiti. Lucram sa-l extindem. De asta apar aceste zvonuri unul dupa altul".