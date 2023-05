"Steaua a avut ofertă de 10 milioane de lire sterline". Cum putea fi cumpărat clubul de Nicolae Badea sau Adrian Sârbu

Directorul executiv de la FCU Craiova a explicat că a existat o ofertă de 10 milioane lire sterline din partea unei firme engleze pentru cumpărarea clubului Steaua.

În plus, acesta a vorbit și despre decizia privatizării echipei condusă de MApN în 1997, atunci când era președintele secției de fotbal și vicepreședintele Steaua.

"Datorită mie Gigi Becali are echipa și din cauza mea s-a ajuns aici. Eram președintele secției de fotbal și vicepreședintele clubului Steaua. Președinte era domnul Oțelea. În primul rând, vreau să spun că era stringent necesar să se privatizeze secția de fotbal pentru că secția de fotbal… îți dau două cifre.

În anul 1997 am luat decizia asta până în 1998 trebuia să fie privatizată secția de fotbal. Eu am fost inițiatorul și planului, și proiectului. Eu m-am ocupat pentru că nu voia nimeni din club ca secția de fotbal să fie privatizată.

Marcel Pușcaș: "Am avut ofertă 10 milioane lire sterline din Anglia"



Dar cei din club nu voiau privatizarea și au privatizat-o nu în sensul în care am spus eu. Îmi trebui martori și Nicolae Badea, Adrian Sârbu sau Vova Cohn. Am fost și am vorbit cu fiecare dintre ei atunci. Mi-am luat măsuri, am făcut plan, am făcut buget.

Era Steaua și atunci cea mai atractivă echipă din România, plus că am avut 10 milioane de lire sterline ofertă din Anglia pentru 50% din eventualele acțiuni dacă făceam societate comercială. O firmă engleză care dădea pentru 50% din acțiuni. Era Steaua solvabilă și astăzi este. Intra cu un privat", a povestit Marcel Pușcaș, potrivit Fanatik.